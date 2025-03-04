“Інтернет без турбот”: Vodafone пропонує пенсіонерам безлімітний трафік без оплати

Для людей похилого віку мобільний інтернет може бути справжнім випробуванням, хоча життя змушує ним користуватися постійно. Багато питань виникає не лише в тому, як успішно користуватися смартфоном чи комп’ютером, але й труднощі викликають ситуації з вибором тарифу, поповненням рахунку, контролем витрати мегабайтів і уникнення раптового відключення.

Нова послуга для пенсіонерів

Завдяки новій послузі “Інтернет для другого девайса” від Vodafone, допомогти впоратися з усіма цими складнощами можуть діти або онуки пенсіонерів. Ця послуга дозволяє ділитися інтернетом з близькими без зайвих турбот. Все дуже просто: користувачі Vodafone можуть підключити до свого мобільного інтернету додатковий пристрій – планшет або ноутбук своїх рідних. І не варто більше хвилюватися про підключення, тарифні плани або поповнення рахунку. Інтернет для ваших близьких працює просто і без зайвих зусиль.

Як підключити?

Купити універсальну SIM-карту Power SIM для іншого пристрою;

Активувати послугу через My Vodafone;

Ділитися трафіком без обмежень.

Нова послуга доступна вже зараз і може підключатися через My Vodafone або в найближчих салонах зв’язку оператора.

З 1 березня Vodafone підвищив вартість своїх тарифів

Мобільний оператор Vodafone з початку березня значно підвищує вартість своїх тарифів. Дорожчають такі тарифи: Red Start, Red Pro, ULTRA та інші. Мобільний оператор зазначає, що вартість зросте відразу на 50-100 гривень. В середньому з 1 березня більшість тарифів Vodafone дорожчають на 70 гривень. У Vodafone запевняють, що збільшується не тільки вартість тарифів, але і їх наповнення. Наприклад, збільшується обсяг мобільного інтернету, надається більше хвилин для дзвінків на інші мережі і збільшується кількість SMS. Правда, в багатьох тарифах, незважаючи на подорожчання їх вартості, обсяг послуг залишиться без змін. Наприклад, в тарифах Red Unlim Plus, Red Start та інших. Тобто, таку «компенсацію» отримають далеко не всі абоненти. Мобільний оператор зазначає, що подорожчання тарифів – це вимушений крок. Адже витрати на підтримку і розвиток мережі постійно зростають. Тому вони змушені на це реагувати і час від часу підвищувати тарифи.