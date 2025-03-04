«Счетчики крутят, тепла нет”: украинцы массово жалуются на качество газа 

В последнее время все больше украинцев выражают недовольство качеством газа, поставляемого компанией «Нафтогаз». Потребители отмечают, что пламя на газовых плитах едва горит, дома хуже прогреваются, а счетчики при этом фиксируют значительно больше потребления газа, чем обычно.

Давление или качество: что говорят в «Нафтогазе»

В компании объясняют, что давление газа в сети действительно может колебаться, особенно утром и вечером, когда нагрузка на систему возрастает. Зимой ситуация осложняется из-за массового использования отопления. Однако, уверяют газовики, счетчик фиксирует только объем топлива, а не его качество или давление. «Мы понимаем беспокойство потребителей, но хотим заверить, что качество газа соответствует стандартам», – заявляют в компании.

Заоблачные платежки и отсутствие информации

Потребители не согласны с объяснениями «Нафтогаза». В социальных сетях люди пишут, что газ стал значительно хуже, а цифры в платежках – заоблачными. Некоторые считают, что в трубы закачивают воздух или что-то подмешивают в топливо. Другие жалуются на отсутствие информации о калорийности газа. Люди требуют прозрачности и объяснений от компании.

«Раньше при -15 расходовалось 400 кубов в месяц, а сейчас при плюсовой температуре уже 460! Где логика?» – возмущаются украинцы.

Некоторые также сетуют, что в «Нафтогазе» отказываются комментировать ситуацию и перебрасывают ответственность на облгазы.

В то же время эксперты отмечают: если у вас есть подозрения относительно качества газа, можно обратиться с заявлением к поставщику или инициировать проверку.

Но изменит ли это ситуацию, остается открытым вопросом. Потребители призывают «Нафтогаз» к диалогу и решению проблемы, чтобы избежать дальнейших недоразумений и финансовых потерь.

Добавим, что Денис Шмыгаль на днях заявил, что сейчас в Украине не планируют пересматривать тарифы. Однако ранее эксперты предполагали, что уже с мая или июня на 50% вырастет стоимость электроэнергии и природного газа.