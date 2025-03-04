“Лічильники крутять, тепла немає”: українці скаржаться на якість газу 

Останнім часом все більше українців висловлюють невдоволення якістю газу, що постачається компанією “Нафтогаз”. Споживачі зауважують, що полум’я на газових плитах ледь горить, будинки гірше прогріваються, а лічильники при цьому фіксують значно більше споживання газу, ніж зазвичай.

Тиск чи якість: що кажуть у “Нафтогазі”

У компанії пояснюють, що тиск газу в мережі дійсно може коливатися, особливо вранці та ввечері, коли навантаження на систему зростає. Взимку ситуація ускладнюється через масове використання опалення. Однак, запевняють газовики, лічильник фіксує лише об’єм палива, а не його якість чи тиск. “Ми розуміємо занепокоєння споживачів, але хочемо запевнити, що якість газу відповідає стандартам”, – заявляють у компанії.

Захмарні платіжки та відсутність інформації

Споживачі не погоджуються з поясненнями “Нафтогазу”. У соціальних мережах люди пишуть, що газ став значно гіршим, а цифри в платіжках – захмарними. Дехто вважає, що в труби закачують повітря або щось підмішують у паливо. Інші скаржаться на відсутність інформації про калорійність газу. Люди вимагають прозорості та пояснень від компанії.

“Раніше при -15 витрачалося 400 кубів на місяць, а зараз при плюсовій температурі вже 460! Де логіка?” – обурюються українці.

Дехто також нарікає, що в “Нафтогазі” відмовляються коментувати ситуацію та перекидають відповідальність на облгази.

Водночас експерти наголошують: якщо у вас є підозри щодо якості газу, можна звернутися із заявою до постачальника або ініціювати перевірку.

Та чи змінить це ситуацію, залишається відкритим питанням. Споживачі закликають “Нафтогаз” до діалогу та вирішення проблеми, щоб уникнути подальших непорозумінь та фінансових втрат.

Додамо, що Денис Шмигаль днями заявив, що наразі в Україні не планують переглядати тарифи. Однак раніше експерти припускали, що вже з травня або червня на 50% зросте вартість електроенергії та природного газу.