Windows 10 несподівано обійшла за популярністю Windows 11 у Steam

Згідно зі свіжим звітом, Windows 11 втратила лідерство. Зараз її використовують 44,10% користувачів Steam, що на 9,36% менше, ніж місяцем раніше. При цьому частка Windows 10 збільшилася аж на 10,47%. Вона встановлена в 53,35% ігрових ПК.

Що стосується відеокарт, то найпопулярнішою є GeForce RTX 4060. Друге місце у GeForce RTX 3060. А замикає трійку лідерів GeForce RTX 4060 Ti.

Найпопулярніша мова серед гравців Steam китайська (50,06% користувачів). На другому місці англійська (23,79%).

У комп’ютерах гравців найчастіше стоять SSD ємністю понад 1 ТБ. А найбільш затребуваний обсяг ОЗП – 32 ГБ.