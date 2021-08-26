Як легко включити безконтактне управління на Android-смартфоні

Ви впевнені, що знаєте про Android все? Скоріш за все ні. Особливо, якщо врахувати, що операційка постійно розвивається і регулярно поповнюється новими функціями. Тому багато хто банально не встигає випробувати їх всі, і частина нововведень залишається неосвоєною.





А дарма, бо деякі функції, які з’являються в Android, дозволяють серйозно покращити досвід використання, перетворюючи звичний начебто смартфон в надзручний інструмент для взаємодії із зовнішнім світом і інформацією.

Керувати Android тепер можна безконтактно

Мало хто знає, що недавно Google оновила такий непримітний на перший погляд системний компонент Android, як Android Accessibility Suite. Незважаючи на те що поки це все ще бета, вона вже навчає смартфони безконтактного управління.

Спеціальний механізм дозволяє задіяти камеру для розпізнавання міміки і рухів очей користувача і переводити їх в жести, накшталт керування системою за допомогою тачскрін.

Як керувати Android без рук

Спочатку повідомлялося, що оновлення буде доступно тільки на смартфонах з Android 12, але ми спробували встановити бета-версію Android Accessibility Suite на свій Honor з Android 10, і все запрацювало. Не скажемо, що зовсім ідеально, але включити функцію безконтактного управління і “порискати” по екрану очима все-таки можна.

Завантажте бета-версію компонента;

Відкрийте «Налаштування» і перейдіть в «Спеціальні можливості»;

Керувати смартфоном жестами можна тільки після включення спеціальної функції

Увімкніть функцію Switch Access і перейдіть в «Інші налаштування»;

Призначте рухи очей і обличчя на конкретні дії та покиньте меню.

Після того, як ви активуєте функцію безконтактного управління, камера смартфона буде безперервно за вами спостерігати, у верхній частині екрану з’явиться значок усміхненого обличчя, що сигналізує про успішне розпізнаванні жесту, а по краях екрану ледве помітні сині смуги. Вони потрібні для того, щоб користувач знав, куди дивитися, щоб, наприклад, перегорнути екран.

Жестів управління Android досить багато

Мімічних жестів, використовуваних для безконтактного управління, досить багато:

Погляд вліво і вправо

Відкриття рота

Моргання

Кивок головою

Посмішка

Підняття брів вгору

Безконтактне управління Android

Ось так виглядає управління безконтактними жестами

Таким чином можна здійснювати практично будь-які дії: переміщатися по меню, перегортати вміст екрану, повертатися назад, викликати меню швидкого доступу (коли потрібно вибрати конкретну дію на кшталт повернення на робочий стіл або створення скріншоту) і т.д. Хіба що друкувати на клавіатурі у нас не вийшло.

Якщо потрібно відключити безконтактне управління, просто підніміть брови вгору. Це дуже простий і легко помітний камерою жест, який зупинить механізми розпізнавання інших жестів. У цій ситуації ви зможете із зручністю відключити технологію взаємодії мімікою або зробити потрібні вам налаштування, щоб було зручніше взаємодіяти зі смартфоном.

Важливо розуміти, що такий спосіб управління швидше за все не сподобається більшості користувачів. Надто вже він неприродний для нас, тому до нього доведеться довго звикати і терпіти помилкові спрацьовування. Однак для людей з обмеженими можливостями буде дуже корисно, особливо для тих, хто не володіє опорно-руховим апаратом.

В цілому Google молодець, що займається проблемами людей з обмеженими можливостями. Якщо раніше увага цьому приділяла тільки Apple, і iOS вважалася єдиною універсальною платформою, то тепер Android цілком може скласти їй конкуренцію, враховуючи, що iPhone як і раніше не можна управляти поглядом і мімікою. Так що, якщо для вас це має значення, Android – ваш вибір.