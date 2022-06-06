Топовий герой у безкоштовній Diablo Immortal обійдеться в 3,5 млн. грн

На 100% прокачаний персонаж вийде буквально “золотим” – за нього доведеться заплатити близько 3500 000 гривень.





А якщо спробувати прокачати його самостійно? Не вийде. Справа в тому, що для найкрутішого героя потрібні особливі дорогоцінні камені. Вони купуються за преміальну валюту Diablo Immortal. Заробити у грі її не можна. Потрібно витрачати реальні гроші.

Ще одна проблема — навіть за реальні гроші придбати згадане вище каміння безпосередньо не вийде. Blizzard їх не продає. Натомість розробники пропонують лутбокси. На них знаходяться випадкові предмети. До речі, через лутбокс Diablo Immortal не стали випускати в Бельгії та Нідерландах. У цих країнах лутбокси заборонені. Чому? Бо там їх прирівнюють до азартних ігор.

Diablo Immortal вийшла минулого тижня для ПК та мобільних пристроїв на iOS та Android. Критики хвалять гру, називаючи її повноцінною новою частиною Diablo. А ось геймери задоволені менше. Головна претензія – нав’язлива система мікротранзакцій.

Так, варто додати, що для українців гра вже офіційно доступна.