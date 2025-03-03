Весна — час проблем для авто: що перевірити, щоб не потрапили в ДТП

Зима – це справжнє випробування для вашого автомобіля. Перепади температур, агресивні реагенти та сніг залишають свій слід на кузові, підвісці та гальмівній системі. Фахівці автосервісів “Кореана” та “Китаяна” радять не зволікати з весняним техобслуговуванням та пройти 5 обов’язкових процедур.

Зима – нещадна до авто: що перевірити в першу чергу?

Зимові реагенти осідають на кузові та поступово руйнують лакофарбове покриття, а сіль і бруд забиваються в механізми гальм. Морози, колії та ями “вбивають” підвіску, скорочуючи термін її служби. Внутрішні деталі автомобіля, такі як двигун, також страждають від зимових перепадів температур.

“Зима – це справжній стрес для автомобіля. Навесні важливо провести ретельну діагностику, щоб уникнути неприємних сюрпризів на дорозі, а також запобігти подальшому пошкодженню вашого транспортного засобу”, – зазначають фахівці.

Отож, 5 речей які слід перевірити вже зараз.