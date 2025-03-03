Весна — час проблем для авто: що перевірити, щоб не потрапили в ДТП
Зима – це справжнє випробування для вашого автомобіля. Перепади температур, агресивні реагенти та сніг залишають свій слід на кузові, підвісці та гальмівній системі. Фахівці автосервісів “Кореана” та “Китаяна” радять не зволікати з весняним техобслуговуванням та пройти 5 обов’язкових процедур.
Зима – нещадна до авто: що перевірити в першу чергу?
Зимові реагенти осідають на кузові та поступово руйнують лакофарбове покриття, а сіль і бруд забиваються в механізми гальм. Морози, колії та ями “вбивають” підвіску, скорочуючи термін її служби. Внутрішні деталі автомобіля, такі як двигун, також страждають від зимових перепадів температур.
“Зима – це справжній стрес для автомобіля. Навесні важливо провести ретельну діагностику, щоб уникнути неприємних сюрпризів на дорозі, а також запобігти подальшому пошкодженню вашого транспортного засобу”, – зазначають фахівці.
Отож, 5 речей які слід перевірити вже зараз.
- Обезжирення кузова. Видалення зимових реагентів, які осідають на кузові та руйнують лакофарбове покриття. Використайте спеціальні склади, оскільки проста мийка не допоможе. Перевірка кузова на сколи та перші ознаки іржі.
- Перевірка підвіски. Діагностика сайлентблоків, пильників та інших елементів, які зношуються через морози, колії та ями. Проведення весняної діагностики для запобігання неприємним сюрпризам на дорозі.
- Перевірка гальмівної системи. Діагностика колодок та дисків, які втрачають ефективність через сіль і бруд, що забиваються в механізми гальм. Проведення весняної діагностики для безпечного водіння.
- Контроль рівня рідин. Перевірка рівня масла, оскільки взимку двигун витрачає більше масла. Перевірка рівня охолоджуючої рідини, оскільки патрубки та шланги охолоджуючої системи можуть дати мікротріщини. Перевірка рівнів усіх рідин, щоб уникнути перегріву або втрати герметичності системи.
- Заміна шин. “Перевзування” при середньодобовій температурі +5 градусів. Огляд літньої гуми перед установкою. Не поспішайте “перевзуватись” одразу після перших теплих днів.
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