Весна – время проблем для авто: что проверить, чтобы не попали в ДТП

Зима – это настоящее испытание для вашего автомобиля. Перепады температур, агрессивные реагенты и снег оставляют свой след на кузове, подвеске и тормозной системе. Специалисты автосервисов «Кореана» и «Китаяна» советуют не медлить с весенним техобслуживанием и пройти 5 обязательных процедур.

Зима – беспощадна к авто: что проверить в первую очередь?

Зимние реагенты оседают на кузове и постепенно разрушают лакокрасочное покрытие, а соль и грязь забиваются в механизмы тормозов. Морозы, колеи и ямы «убивают» подвеску, сокращая срок ее службы. Внутренние детали автомобиля, такие как двигатель, также страдают от зимних перепадов температур.

«Зима – это настоящий стресс для автомобиля. Весной важно провести тщательную диагностику, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге, а также предотвратить дальнейшее повреждение вашего транспортного средства», – отмечают специалисты.

Итак, 5 вещей которые следует проверить уже сейчас.