Весна – время проблем для авто: что проверить, чтобы не попали в ДТП
Зима – это настоящее испытание для вашего автомобиля. Перепады температур, агрессивные реагенты и снег оставляют свой след на кузове, подвеске и тормозной системе. Специалисты автосервисов «Кореана» и «Китаяна» советуют не медлить с весенним техобслуживанием и пройти 5 обязательных процедур.
Зима – беспощадна к авто: что проверить в первую очередь?
Зимние реагенты оседают на кузове и постепенно разрушают лакокрасочное покрытие, а соль и грязь забиваются в механизмы тормозов. Морозы, колеи и ямы «убивают» подвеску, сокращая срок ее службы. Внутренние детали автомобиля, такие как двигатель, также страдают от зимних перепадов температур.
«Зима – это настоящий стресс для автомобиля. Весной важно провести тщательную диагностику, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге, а также предотвратить дальнейшее повреждение вашего транспортного средства», – отмечают специалисты.
Итак, 5 вещей которые следует проверить уже сейчас.
- Обезжиривание кузова. Удаление зимних реагентов, которые оседают на кузове и разрушают лакокрасочное покрытие. Используйте специальные составы, поскольку простая мойка не поможет. Проверка кузова на сколы и первые признаки ржавчины.
- Проверка подвески. Диагностика сайлентблоков, пыльников и других элементов, которые изнашиваются из-за морозов, колеи и ямы. Проведение весенней диагностики для предотвращения неприятных сюрпризов на дороге.
- Проверка тормозной системы. Диагностика колодок и дисков, которые теряют эффективность из-за соли и грязи, забивающихся в механизмы тормозов. Проведение весенней диагностики для безопасного вождения.
- Контроль уровня жидкостей. Проверка уровня масла, поскольку зимой двигатель расходует больше масла. Проверка уровня охлаждающей жидкости, поскольку патрубки и шланги охлаждающей системы могут дать микротрещины. Проверка уровней всех жидкостей, чтобы избежать перегрева или потери герметичности системы.
- Замена шин. «Переобувка» при среднесуточной температуре +5 градусов. Осмотр летней резины перед установкой. Не спешите «переобуваться» сразу после первых теплых дней.
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