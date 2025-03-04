Ні кліщам на ділянці: як позбутися небезпечних комах в саду

Кліщі – це не лише неприємні, але й надзвичайно небезпечні паразити, які можуть переносити такі захворювання, як енцефаліт, бореліоз та піроплазмоз. Вони становлять загрозу не лише для людей, але й для домашніх тварин, тому важливо знати, як захистити себе та свою ділянку.

Щоб перевірити, чи є кліщі на вашій ділянці, візьміть білу тканину, наприклад, простирадло, прикріпіть її до палиці та проведіть нею по рослинності. Якщо кліщі є, вони залишаться на тканині. Кліщі активні з ранньої весни до пізньої осені, особливо в квітні та наприкінці серпня, коли їхня активність досягає піку. Вони ховаються в траві, кущах та опалому листі, де чекають на свою жертву.

Як захистити свою ділянку?

Є кілька способів зменшити кількість кліщів.

Регулярне прибирання. П рибирайте сміття, опале листя та сухі гілки, оскільки вони створюють ідеальні умови для розмноження кліщів.

Скошування трави та проріджування кущів. Не допускайте густих заростей, де кліщі можуть ховатися.

Боротьба з гризунами . Гризуни можуть переносити кліщів, тому важливо позбутися їх на своїй ділянці.

Обробка акарицидами. Використовуйте спеціальні препарати, які знищують паразитів та їхні яйця.

Висаджування рослин, що відлякують кліщів. Перська та далматська ромашки, а також ефірні олії лаванди, герані та цитронели, можуть відлякувати кліщів.

Для боротьби з кліщами використовують акарициди — спеціальні препарати, що знищують паразитів та їхні яйця. Вони містять активні речовини, такі як фентіон і циперметрин. Надягніть захисний одяг, рукавички та респіратор. Розведіть препарат відповідно до інструкції. Використовуйте садовий обприскувач, обробіть траву, кущі, паркани, доріжки та зону відпочинку. Протягом 3-6 годин після обробки не відвідуйте ділянку.

Найкраще проводити дві обробки за сезон: перша — навесні після танення снігу, друга — в серпні, коли активність кліщів зростає. Деякі рослини виділяють речовини, що відлякують кліщів. Наприклад, перська та далматська ромашки містять природний інсектицид піретрин. Висадіть їх по периметру ділянки та поблизу зон відпочинку. Також можна використовувати ефірні олії лаванди, герані та цитронели. Розведіть кілька крапель олії у воді та обприскайте траву.

Після роботи в саду ретельно оглядайте тіло та волосся. “Регулярне прибирання та обробка ділянки – це запорука вашої безпеки та спокою. Не забувайте також про захист під час прогулянок, особливо в місцях, де є висока трава та кущі”, – наголошують фахівці.