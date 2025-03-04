Нет клещам на участке: как избавиться от опасных насекомых в саду

04Клещи – это не только неприятные, но и чрезвычайно опасные паразиты, которые могут переносить такие заболевания, как энцефалит, боррелиоз и пироплазмоз. Они представляют угрозу не только для людей, но и для домашних животных, поэтому важно знать, как защитить себя и свой участок.

Чтобы проверить, есть ли клещи на вашем участке, возьмите белую ткань, например, простыню, прикрепите ее к палке и проведите ею по растительности. Если клещи есть, они останутся на ткани. Клещи активны с ранней весны до поздней осени, особенно в апреле и в конце августа, когда их активность достигает пика. Они прячутся в траве, кустах и опавших листьях, где ждут свою жертву.

Как защитить свой участок?

Есть несколько способов уменьшить количество клещей.

Регулярная уборка. Убирайте мусор, опавшие листья и сухие ветки, поскольку они создают идеальные условия для размножения клещей.

Скашивание травы и прореживание кустов. Не допускайте густых зарослей, где клещи могут прятаться.

Борьба с грызунами. Грызуны могут переносить клещей, поэтому важно избавиться от них на своем участке.

Обработка акарицидами. Используйте специальные препараты, которые уничтожают паразитов и их яйца.

Высаживание растений, отпугивающих клещей. Персидская и далматская ромашки, а также эфирные масла лаванды, герани и цитронеллы, могут отпугивать клещей.

Для борьбы с клещами используют акарициды – специальные препараты, уничтожающие паразитов и их яйца. Они содержат активные вещества, такие как фентион и циперметрин. Наденьте защитную одежду, перчатки и респиратор. Разведите препарат в соответствии с инструкцией. Используйте садовый опрыскиватель, обработайте траву, кусты, заборы, дорожки и зону отдыха. В течение 3-6 часов после обработки не посещайте участок.

Лучше всего проводить две обработки за сезон: первая – весной после таяния снега, вторая – в августе, когда активность клещей возрастает. Некоторые растения выделяют вещества, отпугивающие клещей. Например, персидская и далматская ромашки содержат природный инсектицид пиретрин. Высадите их по периметру участка и вблизи зон отдыха. Также можно использовать эфирные масла лаванды, герани и цитронеллы. Разведите несколько капель масла в воде и опрыскайте траву.

После работы в саду тщательно осматривайте тело и волосы. «Регулярная уборка и обработка участка – это залог вашей безопасности и спокойствия. Не забывайте также о защите во время прогулок, особенно в местах, где есть высокая трава и кусты», – отмечают специалисты.