Зимову єПідтримку продовжать: в уряді анонсували продовження виплат весною

28 лютого, – останній день, коли українці можуть подати заявку на отримання 1000 гривень в рамках державної програми “Зимова єПідтримка”. Проте, не варто засмучуватись, адже інші програми в межах цього проєкту продовжать свою дію, а весною уряд планує запустити нові ініціативи для підтримки населення.

Рекордні показники: мільйони українців отримали допомогу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що майже 14,4 мільйона українців вже подали заявки та отримають відповідні виплати. “Це рекордні показники для державної програми, які продемонстрували її нагальність та важливість для наших людей”, – наголосив очільник уряду. Він також додав, що отримані кошти можна буде витрачати до кінця поточного року.

Весна – час нових програм: які ініціативи продовжать діяти?

З завершенням зими частина програм, запроваджених в межах “Зимової єПідтримки”, не припиняють свою роботу. Зокрема:

Вчительська щомісячна доплата: майже 500 тисяч педагогів продовжать отримувати цю підтримку.

Безоплатне харчування для учнів початкової школи: понад 1 мільйон дітей і надалі отримуватимуть безкоштовні обіди.

Субсидії на оплату комунальних послуг: ця програма залишається в силі.

Програма “Доступні ліки”: планується розширення її дії.

Програма “єКнига”: вже отримано 108 тисяч заявок.

Прийом заявок на отримання субсидії на оренду житла для ВПО: продовжується.

“Протягом цієї весни уряд також планує запроваджувати нові програми та розширювати наявну соціальну підтримку для українських родин”, – повідомив Денис Шмигаль.

Водночас на тлі погроз США припинити фінансову та військову допомогу та ймовірного підвищення тарифів на комуналку, в українців виникають питання звідки уряд братиме кошти. Експерти побоюються, що Національний банк продовжить стрімко друкувати нові гривні, відповідно курс долара сягне нових антирекордів. Очікується, що вже з травня/червня цього року вартість кВт електроенергії сягне 5-6 гривень, а газу — 12-18 гривень за 1 кубометр.