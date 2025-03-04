Зимнюю еПоддержку продлят: в правительстве анонсировали продолжение выплат весной
28 февраля, – последний день, когда украинцы могут подать заявку на получение 1000 гривен в рамках государственной программы «Зимняя еПоддержка». Однако, не стоит расстраиваться, ведь другие программы в рамках этого проекта продолжат свое действие, а весной правительство планирует запустить новые инициативы для поддержки населения.
Рекордные показатели: миллионы украинцев получили помощь
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 14,4 миллиона украинцев уже подали заявки и получат соответствующие выплаты. «Это рекордные показатели для государственной программы, которые продемонстрировали ее актуальность и важность для наших людей», – подчеркнул глава правительства. Он также добавил, что полученные средства можно будет тратить до конца текущего года.
Весна – время новых программ: какие инициативы продолжат действовать?
С завершением зимы часть программ, введенных в рамках «Зимней еПоддержки», не прекращают свою работу. В частности:
- Учительская ежемесячная доплата: почти 500 тысяч педагогов продолжат получать эту поддержку.
- Бесплатное питание для учащихся начальной школы: более 1 миллиона детей и в дальнейшем будут получать бесплатные обеды.
- Субсидии на оплату коммунальных услуг: эта программа остается в силе.
- Программа «Доступные лекарства»: планируется расширение ее действия.
- Программа «еКнига»: уже получено 108 тысяч заявок.
- Прием заявок на получение субсидии на аренду жилья для ВПЛ: продолжается.
«В течение этой весны правительство также планирует вводить новые программы и расширять имеющуюся социальную поддержку для украинских семей», – сообщил Денис Шмыгаль.
В то же время на фоне угроз США прекратить финансовую и военную помощь и вероятного повышения тарифов на коммуналку, у украинцев возникают вопросы откуда правительство будет брать средства. Эксперты опасаются, что Национальный банк продолжит стремительно печатать новые гривны, соответственно курс доллара достигнет новых антирекордов. Ожидается, что уже с мая/июня этого года стоимость кВт электроэнергии достигнет 5-6 гривен, а газа – 12-18 гривен за 1 кубометр.
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