Рыба – ценный источник полезных веществ, особенно омега-3 жирных кислот. Однако, не вся рыба одинаково полезна. Эксперты по безопасности питания предупреждают об опасности употребления некоторых популярных видов, которые могут нанести непоправимый вред вашему здоровью.

Пангасиус – риск для здоровья

Пангасиус – пресноводная рыба, которую выращивают в реке Меконг во Вьетнаме, одной из самых грязных рек мира. Вода в реке загрязнена промышленными отходами, канализационными стоками и химическими удобрениями. Во время замораживания рыбы используется вода из этой же реки. А для ускорения роста рыбы применяют гормоны, поставляемые из Китая.

«Пангасиус – это рыба, которая выращивается в условиях, не соответствующих стандартам безопасности. Ее употребление может нанести вред вашему здоровью. Мы рекомендуем избегать этой рыбы, особенно детям и беременным женщинам», – предостерегают эксперты. «Производители часто используют химические вещества, чтобы скрыть неприятный запах и вкус рыбы, что делает ее еще более опасной», – добавляют они.

Нильский окунь – источник свинца

Нильский окунь – не рекомендуется употреблять. Он может содержать свинец, который является чрезвычайно опасным для здоровья. Этот вид рыбы живет в загрязненных водах, где накапливаются тяжелые металлы.

«Свинец – это токсичный металл, который может накапливаться в организме и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Особенно опасно употребление нильского окуня для детей, поскольку свинец может негативно повлиять на их развитие», – объясняют эксперты.

Пангасиус содержит омега-6 жирные кислоты, чрезмерное потребление которых может вызвать воспалительные процессы.

Пангасиус может содержать остатки антибиотиков и пестицидов.

Нильский окунь может содержать свинец.

В Украине пангасиус и пангасиус продаются во многих супермаркетах. Их доступная цена делает их популярными среди потребителей. Однако, перед покупкой стоит задуматься о потенциальном вреде для здоровья. «Мы советуем отдавать предпочтение рыбе, которая выращивается в экологически чистых условиях и соответствует стандартам безопасности», – отмечают эксперты.