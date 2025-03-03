“Отрута на тарілці”: яку рибу категорично не можна їсти, хоча її продають в усіх супермаркетах?

Риба – цінне джерело корисних речовин, особливо омега-3 жирних кислот. Однак, не вся риба однаково корисна. Експерти з безпеки харчування попереджають про небезпеку вживання деяких популярних видів, які можуть завдати непоправної шкоди вашому здоров’ю.

Пангасіус – ризик для здоров’я”

Пангасіус – прісноводна риба, яку вирощують у річці Меконг у В’єтнамі, одній з найбрудніших річок світу. Вода в річці забруднена промисловими відходами, каналізаційними стоками та хімічними добривами. Під час заморожування риби використовується вода з цієї ж річки. А для прискорення росту риби застосовують гормони, що постачаються з Китаю.

“Пангасіус – це риба, яка вирощується в умовах, що не відповідають стандартам безпеки. Її вживання може завдати шкоди вашому здоров’ю. Ми рекомендуємо уникати цієї риби, особливо дітям та вагітним жінкам”, – застерігають експерти. “Виробники часто використовують хімічні речовини, щоб приховати неприємний запах та смак риби, що робить її ще більш небезпечною”, – додають вони.

Нільський окунь – джерело свинцю

Нільський окунь – не рекомендується вживати. Він може містити свинець, який є надзвичайно небезпечним для здоров’я. Цей вид риби живе у забруднених водах, де накопичуються важкі метали.

“Свинець – це токсичний метал, який може накопичуватися в організмі та викликати серйозні проблеми зі здоров’ям. Особливо небезпечним є вживання нільського окуня для дітей, оскільки свинець може негативно вплинути на їхній розвиток”, – пояснюють експерти.

Пангасіус містить омега-6 жирні кислоти, надмірне споживання яких може викликати запальні процеси.

Пангасіус може містити залишки антибіотиків і пестицидів.

Нільський окунь може містити свинець.

В Україні пангасіус та продаються в багатьох супермаркетах. Їхня доступна ціна робить їх популярними серед споживачів. Однак, перед покупкою варто задуматися про потенційну шкоду для здоров’я. “Ми радимо віддавати перевагу рибі, яка вирощується в екологічно чистих умовах та відповідає стандартам безпеки”, – наголошують експерти.