Абонентов Vodafone предупредили о подорожании тарифов: когда и на сколько вырастет абонплата?

Мобильные операторы наперебой предупреждают своих клиентов о подорожании услуг. Некоторые тарифные планы полностью закрываются. Некоторые обновляют – добавляют новые опции и изменяют стоимость. Не заставила себя ждать с изменениями и компания Водафон. Здесь абонентов уже предупреждают о том, что некоторые тарифы больше не существуют, вместо этого создадут новые, и они будут стоить дороже. Первым в списке оказался тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Он будет действовать еще примерно 2 месяца и уже в конце апреля всех абонентов переведут на новый тариф, который будет называться Vodafone SuperNet Pro. Обновленный тариф будет стоить на 20 гривен дороже.

“С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас“, – говорят в Водафоне.

Переход на новый тариф будет бесплатным

В компании отмечают, что переход на новый тариф будет бесплатным. О подключении к новому тарифу клиентов сообщат смс-сообщениям.

Что будет входить в обновленный тариф?

Обновленный тариф будет стоить 250 гривен вместо 220 и за эти деньги абонентам предоставят 22 ГБ интернета, безлимит в сети, 150 минут по Украине и 50 минут в 16 странах.

“Если у вас подключена услуга “Год без абонплат”, она сохраняется до истечения срока ее действия. Однако вы будете получать пакет услуг уже вашего нового тарифа. В течение 3 дней после изменения тарифа звонки в сети будут бесплатны без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток)“, — рассказали в Водафон.

Также владельцам тарифа Red Max следует знать, что с 1 марта тариф будет называться Red Unlim. Изменится не только название, но и стоимость. Тариф обойдется в 400 гривен вместо 330 грн.