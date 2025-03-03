Абонентів Vodafone попередили про подорожчання тарифів: коли і на скільки зросте абонплата?

Мобільні оператори навперебій попереджають своїх клієнтів про подорожчання послуг. Деякі тарифні плани повністю закривають. Деякі оновлюють — додають нові опції та змінюють вартість. Не забарилася зі змінами й компанія Водафон. Тут абонентів вже попереджають про те, що деякі тарифи більше не існуватимуть, а натомість створять нові, й коштуватимуть вони дорожче. Першим в переліку опинився тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Він діятиме ще приблизно 2 місяці й вже наприкінці квітня всіх абонентів переведуть на новий тариф, який називатиметься Vodafone SuperNet Pro. Оновлений тариф коштуватиме на 20 гривень дорожче.

“З 18.03.24 Ваш тариф закривається і буде безкоштовно змінено на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Ми проаналізували, що серед діючих цей тариф найбільш оптимальний для вас“, – кажуть у Водафоні.

Перехід на новий тариф буде безкоштовним

В компанії наголошують, що перехід на новий тариф буде безкоштовним. Про підключення до нового тарифу клієнтів повідомлять смс-повідомленням.

Що входитиме до оновленого тарифу?

Оновлений тариф коштуватиме 250 гривень замість 220 й за ці гроші абонентам нададуть 22 ГБ інтернету, безліміт у мережі, 150 хвилин по Україні та 50 хвилин у 16 країнах.

“Якщо у вас підключена послуга “Рік без абонплат”, вона зберігається до закінчення терміну її дії. Проте ви будете отримувати пакет послуг вже вашого нового тарифу. Упродовж 3 днів після зміни тарифу дзвінки в мережі будуть безкоштовні без додаткового поповнення, вартість інтернету: 15 грн за кожні 200 МБ (у межах 20 пакетів до кінця доби)”, – додали у Vodafone.

Також власникам тарифу Red Max варто знати, що з 1 березня тариф називатиметься Red Unlim. Зміниться не лише назва, а й вартість. Тариф коштуватиме 400 гривень замість 330 грн.