Названа фамилия, которая издавна считалась несчастливой: сегодня она распространена среди украинцев

Наверняка многие хотя бы раз интересовались происхождением своей фамилии. Откуда оно, относится ли к какой-нибудь редкой, а может ее когда-то носили какие-то благородные семьи. В Украине очень много одинаковых фамилий, есть среди них и редкие. Есть заимствованные от имен, например, Петренко, а также заимствованные от профессии, например, Мельник. Эксперты говорят, что каждая фамилия имеет свою интересную историю, и некоторые, к сожалению, не очень хорошие. Например, есть фамилия, которая в древности считалась несчастливой. Современные люди уже в это не верят, а может, и не знают, что их фамилия имеет именно такое происхождение.

Речь о фамилии Пугач

В Украине эта фамилия довольно распространена. По данным портала «Рідні» в Украине с этой фамилией зарегистрировано около 8695 граждан. Больше всего людей с этой фамилией живут в Волынской области, а также в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

В Украине есть и рейтинг распространенности фамилий, так вот в этом рейтинге фамилия Пугач занимает 339 место.

Почему фамилия несчастлива?

Ученые и краеведы говорят, что эта фамилия происходит от названия ночной птицы филина (пугача), которая всегда предвещала беду и плохие новости.

«Еще в произведениях о казаках-запорожцах можно зайти строки: «ой не кнуй, пугаченьку, в зеленом байраченьке», — говорят краеведы.

Также в древности эту фамилию давали людям, которые приносили плохие новости или беду. С приходом этих людей могли происходить плохие вещи, они тоже могли быть преступниками. Собственно такое происхождение фамилии и делает ее не слишком приятной, однако сегодня это все интересные истории, которые мало кто берет близко к сердцу.

Интересный факт

Что интересно, по данным Википедии и некоторых других источников, самой распространенной украинской фамилией является Мельник. Такую фамилию имеют около 108 000 украинцев. Самые редкие Афендик (4 человека), Базика (4 человека) и на третьем месте – Бандера (всего 22 человека).