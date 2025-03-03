Названо прізвище, яке здавна вважалося нещасливим: сьогодні воно поширене серед українців

Напевно багато людей хоча б раз цікавились походженням свого прізвища. Звідки воно, чи належить до якогось рідкісного, а може його колись мали якісь шляхетні родини. В Україні є дуже багато однакових прізвищ, є серед них й рідкісні. Є запозинечі від імен, наприклад, Петренко, а також запозичені від професії, наприклад, Мельник. Експерти кажуть, що кожне прізвище має свою цікаву історію, й деякі, на жаль, не надто хорошу. Наприклад, є прізвище, яке у давнину вважалося нещасливим. Сучасні люди вже в це не вірять, а може й не знають, що їхнє прізвище має саме таке походження.

Мова про прізвище Пугач

В Україні це прізвище є доволі поширеним. За даними порталу «Рідні» в Україні з цим прізвищем зареєстровано близько 8695 громадян. Найбільше людей з цим прізвищем живе у Волинській області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

В Україні є й рейтинг поширеності прізвищ, то от в цьому рейтингу прізвище Пугач посідає 339 місце.

Чому прізвище нещасливе?

Науковці та краєзнавці кажуть, що це прізвище походить від назви нічного птаха пугача, який завжди віщував біду та погані новини.

«Ще у творах про козаків-запорожців можна зайти рядки: «ой не пугай, пугаченьку, в зеленому байраченьку», – кажуть краєзнавці.

Також у давнину це прізвище давали людям, які приносили погані новини або біду. З приходом цих людей могли відбуватися погані речі, вони також могли бути злочинцями. Власне таке походження прізвища й робить його не надто приємним, однак сьогодні це все лише цікаві історії, які мало хто бере близько до серця.

Цікавий факт

Що цікаво, за даними Вікіпедії та деяких інших джерел, найпоширенішим українським прізвищем є — Мельник. Таке прізвище мають майже 108 000 українців. Найрідкісніші Афендик (4 особи), Базіка (4 особи) і на третьому місці — Бандера (всього 22 особи).