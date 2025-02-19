Від Audi до Toyota: українців зобов’яжуть заплатити податок за 355 моделей авто

В Україні існує податок на автомобілі. Мова про нові та дороговартісні автівки, а якщо бути більш точними, то ті, які не старше п’яти років та коштують не менше ніж 375 мінімальних зарплат. Щороку Міністерство економіки оновлює перелік марок та моделей, які є в Україні та підпадають під це оподаткування. Цікавий факт, що останніми роками кількість таких елітних автомобілів в Україні стрімко росте. Відтак, якщо порівнювати 2024 рік та кілька минулих, то кількість дорогих авто збільшилась у 6 разів.

Податок складає 25 000 гривень

Сума податку фіксована й вона становить 25 000 гривень. У 2024 році у переліку переважали такі марки автомобілів, як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW тощо. Повний перелік автівок доступний на сайті Міністерства економіки. Зазначимо, що у 2022 році цей перелік містив 189 марок автомобілів, а у 2024 це вже 355 моделей. Власникам таких автомобілів потрібно сплачувати податок раз у рік. Зазвичай про це особу повідомляє Податкова служба, яка надсилає відповідного листа. Після отримання такого листа особа має 60 днів для того щоб сплатити кошти.

Щодо цифр про 2025 рік, то їх поки немає. Лише з 1 квітня Сервісні центри передадуть дану інформацію до Податкової служби.

«Кількість фізичних осіб, які мають заплатити транспортний податок у 2025 році, можливо визначити тільки після отримання інформації від органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів», – розповіли в ДПС.

Збільшення кількості елітних автівок в Україні сприяє й кращому поповненню державного бюджету. Відтак у 2022 році українці сплатили податку на суму 27 мільйонів гривень, у 2023 році це було вже 84,6 мільйона, а у 2024 році — 136 мільйонів. Не виключення, що цьогоріч ця цифра перейде позначку у 150 мільйонів гривень.