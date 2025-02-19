Авто

Від Audi до Toyota: українців зобов’яжуть заплатити податок за 355 моделей авто

Карел Тетяна19.02.2025

В Україні існує податок на автомобілі. Мова про нові та дороговартісні автівки, а якщо бути більш точними, то ті, які не старше п’яти років та коштують не менше ніж 375 мінімальних зарплат. Щороку Міністерство економіки оновлює перелік марок та моделей, які є в Україні та підпадають під це оподаткування. Цікавий факт, що останніми роками кількість таких елітних автомобілів в Україні стрімко росте. Відтак, якщо порівнювати 2024 рік та кілька минулих, то кількість дорогих авто збільшилась у 6 разів.

Податок складає 25 000 гривень

Сума податку фіксована й вона становить 25 000 гривень. У 2024 році у переліку переважали такі марки автомобілів, як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW тощо. Повний перелік автівок доступний на сайті Міністерства економіки. Зазначимо, що у 2022 році цей перелік містив 189 марок автомобілів, а у 2024 це вже 355 моделей. Власникам таких автомобілів потрібно сплачувати податок раз у рік. Зазвичай про це особу повідомляє Податкова служба, яка надсилає відповідного листа. Після отримання такого листа особа має 60 днів для того щоб сплатити кошти.

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Щодо цифр про 2025 рік, то їх поки немає. Лише з 1 квітня Сервісні центри передадуть дану інформацію до Податкової служби.

«Кількість фізичних осіб, які мають заплатити транспортний податок у 2025 році, можливо визначити тільки після отримання інформації від органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів», – розповіли в ДПС.

Збільшення кількості елітних автівок в Україні сприяє й кращому поповненню державного бюджету. Відтак у 2022 році українці сплатили податку на суму 27 мільйонів гривень, у 2023 році це було вже 84,6 мільйона, а у 2024 році — 136 мільйонів. Не виключення, що цьогоріч ця цифра перейде позначку у 150 мільйонів гривень.

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Карел Тетяна19.02.2025
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