От Audi до Toyota: украинцев обяжут заплатить налог за 355 моделей авто

В Украине есть налог на автомобили. Речь о новых и дорогостоящих автомобилях, а если быть более точными, то тех, которые не старше пяти лет и стоят не менее 375 минимальных зарплат. Ежегодно Министерство экономики обновляет перечень марок и моделей, которые есть в Украине и подпадают под налогообложение. Интересен факт, что в последние годы количество элитных автомобилей в Украине стремительно растет. Следовательно, если сравнивать 2024 и несколько прошлых годов, то количество дорогих авто увеличивалось в 6 раз.

Налог составляет 25 000 гривен

Сумма налога фиксирована и составляет 25 000 гривен. В 2024 году в перечне преобладали такие марки автомобилей, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW и т.д. Полный список автомобилей доступен на сайте Министерства экономики.

Отметим, что в 2022 году этот список содержал 189 марок автомобилей, а в 2024 году это уже 355 моделей. Владельцам таких автомобилей нужно платить налог ежегодно. Обычно об этом лицо сообщает Налоговая служба, которая направляет соответствующее письмо. После получения такого письма человек имеет 60 дней для того, чтобы оплатить средства.

Что касается цифр о 2025 году, то их пока нет. Только с 1 апреля Сервисные центры передадут данную информацию в Налоговую службу.

«Количество физических лиц, которые должны заплатить транспортный налог в 2025 году, возможно определить только после получения информации от органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств», – рассказали в ГНС.

Увеличение количества элитных автомобилей в Украине способствует и лучшему пополнению государственного бюджета. Следовательно, в 2022 году украинцы уплатили налог на сумму 27 миллионов гривен, в 2023 году это было уже 84,6 миллиона, а в 2024 году — 136 миллионов. Не исключение, что в этом году эта цифра перейдет в 150 миллионов гривен.