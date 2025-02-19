Показання деяких лічильників більше не прийматимуть: це призведе до збільшення цифр у платіжках

Усі комунальні служби, які нараховують оплату за комунальні послуги згідно з показниками лічильників, зробили важливу заяву. Кажуть, що більше не прийматимуть показники від тих домогосподарств, які не провели планову повірку лічильника. Згідно з встановленими правилами таку повірку споживачі повинні проводити раз у чотири роки (власним коштом). Повірку можуть проводити лише профільні працівники, представники організації, яка постачає послуги. Якщо потрібно замінити лічильник, цим теж мають займатися експерти. Самостійно знімати, чи взагалі чіпати прилад не можна, адже можна отримати великий штраф.

Що буде, якщо не провести повірку лічильника?

Як зазначено вище, комунальні служби не прийматимуть показники від таких домогосподарств. Щодо нарахування послуг, то їх здійснюватимуть орієнтуючись на середнє значення вирахуване за останні місяці. Це означає, що суми в платіжках будуть значно вищими ніж ті, які розраховані за даними лічильника. Щоб не переплачувати, споживачам потрібно звернутися до постачальника послуг і замовити повірку або ж уточнити, як діяти в такій ситуації.

Чому декому нараховують плату за послуги, якими люди не користуються?

Ще одне актуальне питання на тему — це нарахування тарифу за транспортування газу. Деякі домогосподарства обурюються чому повинні платити за цю послугу, адже вони вже давно не користуються газом повністю перейшовши на електрику. Але допоки до вашого помешкання буде підʼєднана газова труба вам потрібно платити за цю послугу, навіть якщо газом ви не користуєтесь. Щоб не платити, потрібно звертатись у відповідні служби та вимагати відʼєднати вас від газової труби.