6 місяців безкоштовно: популярний мобільний оператор зробив гучну заяву

19Завдяки спеціальній пропозиції оператора, безкоштовний мобільний зв’язок протягом року може стати реальністю. Перейшовши на обслуговування до Vodafone, можна отримати знижку 50% на тарифний план терміном до 12 місяців. Це означає, що абоненти зможуть платити за зв’язок вдвічі менше, зберігаючи при цьому всі переваги операторських послуг.

Як взяти участь в акції?

Взяти участь в акції можуть нові клієнти, які вирішили змінити свого мобільного оператора, зберігши свій номер. Серед переваг даної пропозиції:

Знижка 50% на тариф при підключенні на 6 або 12 місяців.

Можливість вибору зручного тарифного плану.

Повне збереження номера, включаючи код оператора.

Як перенести номер?

Процедура перенесення номера гранично проста та займає мінімум часу. Достатньо виконати кілька кроків:

Подати заявку. Ц е можна зробити онлайн через систему Bank ID або ЕЦП, або в магазині Vodafone. Пройти ідентифікацію. П ідтвердити особу під час оформлення заявки. Придбати нову SIM/eSIM. SIM-карту можна отримати в магазині або замовити онлайн. Активувати нову SIM. Після отримання повідомлення про початок перенесення номера необхідно вставити нову картку в телефон або додати eSIM до пристрою. Очікувати завершення процесу. Протягом 3 годин номер автоматично перенесеться на нову SIM-карту.

Додаткові переваги Vodafone

Оператор Vodafone пропонує своїм клієнтам зручний додаток My Vodafone, за допомогою якого можна:

Контролювати витрати та керувати рахунком.

Змінювати тарифний план та підключати додаткові послуги.

Здійснювати платежі та поповнювати баланс.

Сьогодні Vodafone робить мобільний зв’язок більш доступним, пропонуючи клієнтам безкоштовний мобільний зв’язок на вигідних умовах. Якщо ви шукаєте оператора з якісним зв’язком, зручними тарифами та привабливими знижками, Vodafone – ваш найкращий вибір.

Не пропустіть шанс підключитися до вигідного тарифу та користуватися всіма перевагами сучасного безкоштовного мобільного зв’язку без переплат!