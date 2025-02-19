6 місяців безкоштовно: популярний мобільний оператор зробив гучну заяву
19Завдяки спеціальній пропозиції оператора, безкоштовний мобільний зв’язок протягом року може стати реальністю. Перейшовши на обслуговування до Vodafone, можна отримати знижку 50% на тарифний план терміном до 12 місяців. Це означає, що абоненти зможуть платити за зв’язок вдвічі менше, зберігаючи при цьому всі переваги операторських послуг.
Як взяти участь в акції?
Взяти участь в акції можуть нові клієнти, які вирішили змінити свого мобільного оператора, зберігши свій номер. Серед переваг даної пропозиції:
- Знижка 50% на тариф при підключенні на 6 або 12 місяців.
- Можливість вибору зручного тарифного плану.
- Повне збереження номера, включаючи код оператора.
Як перенести номер?
Процедура перенесення номера гранично проста та займає мінімум часу. Достатньо виконати кілька кроків:
- Подати заявку. Це можна зробити онлайн через систему Bank ID або ЕЦП, або в магазині Vodafone.
- Пройти ідентифікацію. Підтвердити особу під час оформлення заявки.
- Придбати нову SIM/eSIM. SIM-карту можна отримати в магазині або замовити онлайн.
- Активувати нову SIM. Після отримання повідомлення про початок перенесення номера необхідно вставити нову картку в телефон або додати eSIM до пристрою.
- Очікувати завершення процесу. Протягом 3 годин номер автоматично перенесеться на нову SIM-карту.
Додаткові переваги Vodafone
Оператор Vodafone пропонує своїм клієнтам зручний додаток My Vodafone, за допомогою якого можна:
- Контролювати витрати та керувати рахунком.
- Змінювати тарифний план та підключати додаткові послуги.
- Здійснювати платежі та поповнювати баланс.
Сьогодні Vodafone робить мобільний зв’язок більш доступним, пропонуючи клієнтам безкоштовний мобільний зв’язок на вигідних умовах. Якщо ви шукаєте оператора з якісним зв’язком, зручними тарифами та привабливими знижками, Vodafone – ваш найкращий вибір.
Не пропустіть шанс підключитися до вигідного тарифу та користуватися всіма перевагами сучасного безкоштовного мобільного зв’язку без переплат!
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