Vodafone

6 місяців безкоштовно: популярний мобільний оператор зробив гучну заяву

Yulia19.02.2025
оператор

19Завдяки спеціальній пропозиції оператора, безкоштовний мобільний зв’язок протягом року може стати реальністю. Перейшовши на обслуговування до Vodafone, можна отримати знижку 50% на тарифний план терміном до 12 місяців. Це означає, що абоненти зможуть платити за зв’язок вдвічі менше, зберігаючи при цьому всі переваги операторських послуг.

Як взяти участь в акції?

Взяти участь в акції можуть нові клієнти, які вирішили змінити свого мобільного оператора, зберігши свій номер. Серед переваг даної пропозиції:

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  • Знижка 50% на тариф при підключенні на 6 або 12 місяців.
  • Можливість вибору зручного тарифного плану.
  • Повне збереження номера, включаючи код оператора.

Як перенести номер?

Процедура перенесення номера гранично проста та займає мінімум часу. Достатньо виконати кілька кроків:

  1. Подати заявку. Це можна зробити онлайн через систему Bank ID або ЕЦП, або в магазині Vodafone.
  2. Пройти ідентифікацію. Підтвердити особу під час оформлення заявки.
  3. Придбати нову SIM/eSIM. SIM-карту можна отримати в магазині або замовити онлайн.
  4. Активувати нову SIM. Після отримання повідомлення про початок перенесення номера необхідно вставити нову картку в телефон або додати eSIM до пристрою.
  5. Очікувати завершення процесу. Протягом 3 годин номер автоматично перенесеться на нову SIM-карту.

Мобільний оператор

Додаткові переваги Vodafone

Оператор Vodafone пропонує своїм клієнтам зручний додаток My Vodafone, за допомогою якого можна:

  • Контролювати витрати та керувати рахунком.
  • Змінювати тарифний план та підключати додаткові послуги.
  • Здійснювати платежі та поповнювати баланс.

Сьогодні Vodafone робить мобільний зв’язок більш доступним, пропонуючи клієнтам безкоштовний мобільний зв’язок на вигідних умовах. Якщо ви шукаєте оператора з якісним зв’язком, зручними тарифами та привабливими знижками, Vodafone – ваш найкращий вибір.

Не пропустіть шанс підключитися до вигідного тарифу та користуватися всіма перевагами сучасного безкоштовного мобільного зв’язку без переплат!

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Yulia19.02.2025
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