6 месяцев бесплатно: популярный мобильный оператор сделал громкое заявление
19Благодаря специальному предложению оператора, бесплатная мобильная связь в течение года может стать реальностью. Перейдя на обслуживание к Vodafone, можно получить скидку 50% на тарифный план сроком до 12 месяцев. Это значит, что абоненты смогут платить за связь вдвое меньше, сохраняя при этом все преимущества операторских услуг.
Как принять участие в акции?
Принять участие в акции могут новые клиенты, которые решили сменить своего мобильного оператора, сохранив свой номер. Среди преимуществ данного предложения:
- Скидка 50% на тариф при подключении на 6 или 12 месяцев.
- Возможность выбора удобного тарифного плана.
- Полное сохранение номера, включая код оператора.
Как перенести номер?
Процедура переноса номера предельно проста и занимает минимум времени. Достаточно выполнить несколько шагов:
- Подать заявку. Это можно сделать онлайн через систему Bank ID или ЭЦП, или в магазине Vodafone.
- Пройти идентификацию. Подтвердить личность во время оформления заявки.
- Приобрести новую SIM/eSIM. SIM-карту можно получить в магазине или заказать онлайн.
- Активировать новую SIM. После получения уведомления о начале переноса номера необходимо вставить новую карту в телефон или добавить eSIM к устройству.
- Ожидать завершения процесса. В течение 3 часов номер автоматически перенесется на новую SIM-карту.
Дополнительные преимущества Vodafone
Оператор Vodafone предлагает своим клиентам удобное приложение My Vodafone, с помощью которого можно:
- Контролировать расходы и управлять счетом.
- Изменять тарифный план и подключать дополнительные услуги.
- Осуществлять платежи и пополнять баланс.
Сегодня Vodafone делает мобильную связь более доступной, предлагая клиентам бесплатную мобильную связь на выгодных условиях. Если вы ищете оператора с качественной связью, удобными тарифами и привлекательными скидками, Vodafone – ваш лучший выбор.
Не упустите шанс подключиться к выгодному тарифу и пользоваться всеми преимуществами современной бесплатной мобильной связи без переплат!
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