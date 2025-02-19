6 месяцев бесплатно: популярный мобильный оператор сделал громкое заявление

19Благодаря специальному предложению оператора, бесплатная мобильная связь в течение года может стать реальностью. Перейдя на обслуживание к Vodafone, можно получить скидку 50% на тарифный план сроком до 12 месяцев. Это значит, что абоненты смогут платить за связь вдвое меньше, сохраняя при этом все преимущества операторских услуг.

Как принять участие в акции?

Принять участие в акции могут новые клиенты, которые решили сменить своего мобильного оператора, сохранив свой номер. Среди преимуществ данного предложения:

Скидка 50% на тариф при подключении на 6 или 12 месяцев.

Возможность выбора удобного тарифного плана.

Полное сохранение номера, включая код оператора.

Как перенести номер?

Процедура переноса номера предельно проста и занимает минимум времени. Достаточно выполнить несколько шагов:

Подать заявку. Это можно сделать онлайн через систему Bank ID или ЭЦП, или в магазине Vodafone. Пройти идентификацию. Подтвердить личность во время оформления заявки. Приобрести новую SIM/eSIM. SIM-карту можно получить в магазине или заказать онлайн. Активировать новую SIM. После получения уведомления о начале переноса номера необходимо вставить новую карту в телефон или добавить eSIM к устройству. Ожидать завершения процесса. В течение 3 часов номер автоматически перенесется на новую SIM-карту.

Дополнительные преимущества Vodafone

Оператор Vodafone предлагает своим клиентам удобное приложение My Vodafone, с помощью которого можно:

Контролировать расходы и управлять счетом.

Изменять тарифный план и подключать дополнительные услуги.

Осуществлять платежи и пополнять баланс.

Сегодня Vodafone делает мобильную связь более доступной, предлагая клиентам бесплатную мобильную связь на выгодных условиях. Если вы ищете оператора с качественной связью, удобными тарифами и привлекательными скидками, Vodafone – ваш лучший выбор.

Не упустите шанс подключиться к выгодному тарифу и пользоваться всеми преимуществами современной бесплатной мобильной связи без переплат!