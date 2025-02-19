Новини

6 месяцев бесплатно: популярный мобильный оператор сделал громкое заявление

Yulia19.02.2025
оператор

19Благодаря специальному предложению оператора, бесплатная мобильная связь в течение года может стать реальностью. Перейдя на обслуживание к Vodafone, можно получить скидку 50% на тарифный план сроком до 12 месяцев. Это значит, что абоненты смогут платить за связь вдвое меньше, сохраняя при этом все преимущества операторских услуг.

Как принять участие в акции?

Принять участие в акции могут новые клиенты, которые решили сменить своего мобильного оператора, сохранив свой номер. Среди преимуществ данного предложения:

В тему
  • Скидка 50% на тариф при подключении на 6 или 12 месяцев.
  • Возможность выбора удобного тарифного плана.
  • Полное сохранение номера, включая код оператора.

Как перенести номер?

Процедура переноса номера предельно проста и занимает минимум времени. Достаточно выполнить несколько шагов:

  1. Подать заявку. Это можно сделать онлайн через систему Bank ID или ЭЦП, или в магазине Vodafone.
  2. Пройти идентификацию. Подтвердить личность во время оформления заявки.
  3. Приобрести новую SIM/eSIM. SIM-карту можно получить в магазине или заказать онлайн.
  4. Активировать новую SIM. После получения уведомления о начале переноса номера необходимо вставить новую карту в телефон или добавить eSIM к устройству.
  5. Ожидать завершения процесса. В течение 3 часов номер автоматически перенесется на новую SIM-карту.

оператор

Дополнительные преимущества Vodafone

Оператор Vodafone предлагает своим клиентам удобное приложение My Vodafone, с помощью которого можно:

  • Контролировать расходы и управлять счетом.
  • Изменять тарифный план и подключать дополнительные услуги.
  • Осуществлять платежи и пополнять баланс.

Сегодня Vodafone делает мобильную связь более доступной, предлагая клиентам бесплатную мобильную связь на выгодных условиях. Если вы ищете оператора с качественной связью, удобными тарифами и привлекательными скидками, Vodafone – ваш лучший выбор.

Не упустите шанс подключиться к выгодному тарифу и пользоваться всеми преимуществами современной бесплатной мобильной связи без переплат!

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Yulia19.02.2025
Back to top button