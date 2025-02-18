Нужно подготовиться: 1 апреля в Украине прекратит работу популярный сервис

Почтовый сервис mail.gov.ua, которым пользовались многие украинцы, в частности для связи с государственными учреждениями, прекратит свою работу уже 1 апреля 2025 года. Об этом официально сообщили на главной странице сайта.

Сервис mail.gov.ua, который позволял получать и пересылать электронные письма, перестанет работать с 1 апреля 2025 года. Однако, с 1 марта 2025 года возможность получать новые сообщения на mail.gov.ua уже будет недоступна.

Почему так решили?

Решение о закрытии сервиса было принято по согласованию Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации Украины и Министерства цифровой трансформации Украины.

Что делать пользователям?

Пользователям mail.gov.ua настоятельно рекомендуют сохранить свою корреспонденцию или перенести ее на другие почтовые сервисы. В противном случае, вся важная информация может быть потеряна.

В телеграмм-канале «Электронное судопроизводство» заверили, что закрытие сервиса mail.gov.ua не повлияет на работу кабинетов электронного суда. Вход в них осуществляется с помощью цифровой подписи, поэтому пользователям не стоит волноваться.

Чтобы не потерять данные сделайте несколько вещей.

Если при регистрации в кабинете электронного суда вы использовали почту mail.gov.ua, обязательно замените ее на актуальную. Сохраните контакты. Сохраните все важные контакты с mail.gov.ua на свой компьютер или перенесите их на другой сервис, чтобы не потерять связь с важными людьми. Ознакомьтесь с инструкцией. На портале wiki.court.gov.ua размещено детальное разъяснение по переносу данных и ответы на другие вопросы, которые могут возникнуть у пользователей. Здесь также есть пошаговая инструкция, как переслать корреспонденцию со старого сервиса.

Не медлите! Сохраните свою информацию уже сейчас, чтобы не потерять важные данные!