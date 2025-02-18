Потрібно підготуватися: 1 квітня в Україні припинить роботу популярний сервіс

Поштовий сервіс mail.gov.ua, яким користувалися багато українців, зокрема для зв’язку з державними установами, припинить свою роботу вже 1 квітня 2025 року. Про це офіційно повідомили на головній сторінці сайту.

Сервіс mail.gov.ua, який дозволяв отримувати та пересилати електронні листи, перестане працювати з 1 квітня 2025 року. Проте, з 1 березня 2025 року можливість отримувати нові повідомлення на mail.gov.ua вже буде недоступна.

Чому так вирішили?

Рішення про закриття сервісу було прийнято за погодженням Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України та Міністерства цифрової трансформації України.

Що робити користувачам?

Користувачам mail.gov.ua наполегливо рекомендують зберегти свою кореспонденцію або перенести її на інші поштові сервіси. В іншому випадку, вся важлива інформація може бути втрачена.

У телеграм-каналі «Електронне судочинство» запевнили, що закриття сервісу mail.gov.ua не вплине на роботу кабінетів електронного суду. Вхід до них здійснюється за допомогою цифрового підпису, тому користувачам не варто хвилюватися.

Щоб не втратити дані зробіть кілька речей.

Замініть свою інформацію. 19Якщо під час реєстрації в кабінеті електронного суду ви використовували пошту mail.gov.ua, обов’язково замініть її на актуальну. Збережіть контакти. Збережіть всі важливі контакти з mail.gov.ua на свій комп’ютер або перенесіть їх на інший сервіс, щоб не втратити зв’язок з важливими людьми. Ознайомтеся з інструкцією. На порталі wiki.court.gov.ua розміщено детальне роз’яснення щодо перенесення даних та відповіді на інші питання, які можуть виникнути у користувачів. Тут також є покрокова інструкція, як переслати кореспонденцію зі старого сервісу.

Не зволікайте! Збережіть свою інформацію вже зараз, щоб не втратити важливі дані!