Украинцы получат по 3 платежки за газ в феврале

В этом месяце часть украинцев получит не две, а три платежки за газ. «Нафтогаз» предупредил о так называемой „третьей платежке“, из-за которой за голубое топливо придется заплатить больше. Что это за платежка и за что мы платим?

За что платим?

Эта платежка – счет за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Этот платеж начисляется раз в несколько лет в соответствии с приказом Министерства энергетики Украины №292 от 29 сентября 2023 года. Согласно этому документу, коммунальщики обязаны регулярно проверять сети на герметичность и плотность, чтобы предотвратить утечку газа. Эти проверки являются платными, и их стоимость возлагается на потребителей.

Периодичность получения этой платежки зависит от возраста дома:

Если дом старше 25 лет – раз в три года.

Если дом моложе 25 лет – раз в пять лет.

От чего зависит сумма?

Размер платежки зависит от нескольких факторов:

Длина газовых сетей в доме.

Количество муфтовых соединений.

Количество кранов.

Поэтому сумма в платежках для разных потребителей может отличаться.

Регулярное техническое обслуживание газовых сетей – это залог безопасности жильцов дома. Своевременные проверки помогают выявить и устранить возможные проблемы, предотвратить аварийные ситуации и обеспечить бесперебойное газоснабжение.

Если у вас возникли вопросы относительно «третьей платежки», обратитесь к своему газопоставщику для получения разъяснений.

Напомним, что уже этой весной или летом стоимость голубого топлива может вырасти. Одна из причин – прекращение транзита российского газа в Европу через украинский трубопровод. Еще одна причина – усиление атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Сейчас атаки на электрические объекты происходят не так часто, зато россияне атакуют газовую инфраструктуру, особенно распределительные станции. Соответственно все это придется восстанавливать, а заплатят за это обычные украинцы.