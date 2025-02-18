Українці отримають по 3 платіжки за газ в лютому

Цього місяця частина українців отримає не дві, а три платіжки за газ. “Нафтогаз” попередив про так звану “третю платіжку”, через яку за блакитне паливо доведеться заплатити більше. Що це за платіжка і за що ми платимо?

За що платимо?

Ця платіжка – рахунок за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Цей платіж нараховується раз на кілька років відповідно до наказу Міністерства енергетики України №292 від 29 вересня 2023 року. Згідно з цим документом, комунальники зобов’язані регулярно перевіряти мережі на герметичність та щільність, щоб запобігти витоку газу. Ці перевірки є платними, і їх вартість покладається на споживачів.

Періодичність отримання цієї платіжки залежить від віку будинку:

Якщо будинок старше 25 років – раз на три роки.

Якщо будинок молодше 25 років – раз на п’ять років.

Від чого залежить сума?

Розмір платіжки залежить від кількох факторів:

Довжина газових мереж у будинку.

Кількість муфтових з’єднань.

Кількість кранів.

Тому сума в платіжках для різних споживачів може відрізнятися.

Регулярне технічне обслуговування газових мереж – це запорука безпеки мешканців будинку. Своєчасні перевірки допомагають виявити та усунути можливі проблеми, запобігти аварійним ситуаціям та забезпечити безперебійне газопостачання.

Якщо у вас виникли питання щодо “третьої платіжки”, зверніться до свого газопостачальника для отримання роз’яснень.

Нагадаємо, що вже цієї весни або влітку вартість блакитного палива може зрости. Одна з причин — припинення транзиту російського газу до Європи через український трубопровід. Ще одна причина — посилення атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру. Наразі атаки на електричні об’єкти відбувають не так часто, натомість росіяни атакують газову інфраструктуру, особливо розподільні станції. Відповідно все це доведеться відновлювати, а заплатять за це звичайні українці.