Київстар

У Київстарі розповіли, як швидко змінити тарифний план, якщо він вас більше не влаштовує

Карел Тетяна18.02.2025

Останнім часом абоненти практично всіх мобільних операторів скаржаться на значне подорожчання послуг. Тарифи дорожчають й при цьому їхнє наповнення не змінюється. Ба більше, багатьом абонентам не потрібні деякі опції, які входять до тарифу й вони дуже не охоче їх оплачують. У компанії «Київстар» розповіли, що кожен їх абонент може у будь-який момент підібрати для себе більш підходящий тариф за співвідношенням ціни та якості. Зробити це можна кількома способами.

Київстар

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Як можна змінити тариф у компанії «Київстар»

Якщо ви є клієнтом цього мобільного оператора й хочете підібрати для себе якийсь вдаліший тариф, наприклад, дешевший, або ж з іншим наповненням, то можете зробити це наступними способами.

  1. Завітавши у будь-яке з відділень компанії. Практично у кожному містечку є бодай одне відділення компанії «Київстар». Ви можете прийти туди зі своїм смартфоном й консультанти нададуть вам інформацію щодо усіх тарифів, які є для вас доступними. Також безпосередньо у відділенні вам підключать новий тариф.
  2. Зателефонувавши за номером 477 чи 477*1. Якщо вам далеко добиратися до відділення, немає на це часу, чи можливості, ви можете змінити тариф телефоном. Зателефонуйте на вищевказані номери гарячої лінії та слідуйте подальшим інструкціям.
  3. На сайті або у додатку «Київстар». І ще один доволі простий спосіб, однак він вимагає наявності доступу до Інтернету. Ви можете зайти на сайт компанії, або ж завантажити їх додаток. Пройти авторизацію та уважно ознайомитися з усіма тарифами, які для вас доступні. Оберіть той, який вам найбільше підходить та натисніть кнопку, щоб підключити його.

Також у «Київстар» заявили, що деякі пільгові категорії можуть підключити тарифи за спеціальними цінами. Наприклад, до таких осіб належать пенсіонери. Але уточнювати цю інформацію потрібно безпосередньо у відділенні.

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Карел Тетяна18.02.2025
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