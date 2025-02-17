У Київстарі розповіли, як швидко змінити тарифний план, якщо він вас більше не влаштовує

Останнім часом абоненти практично всіх мобільних операторів скаржаться на значне подорожчання послуг. Тарифи дорожчають й при цьому їхнє наповнення не змінюється. Ба більше, багатьом абонентам не потрібні деякі опції, які входять до тарифу й вони дуже не охоче їх оплачують. У компанії «Київстар» розповіли, що кожен їх абонент може у будь-який момент підібрати для себе більш підходящий тариф за співвідношенням ціни та якості. Зробити це можна кількома способами.

Як можна змінити тариф у компанії «Київстар»

Якщо ви є клієнтом цього мобільного оператора й хочете підібрати для себе якийсь вдаліший тариф, наприклад, дешевший, або ж з іншим наповненням, то можете зробити це наступними способами.

Завітавши у будь-яке з відділень компанії. Практично у кожному містечку є бодай одне відділення компанії «Київстар». Ви можете прийти туди зі своїм смартфоном й консультанти нададуть вам інформацію щодо усіх тарифів, які є для вас доступними. Також безпосередньо у відділенні вам підключать новий тариф. Зателефонувавши за номером 477 чи 477*1. Якщо вам далеко добиратися до відділення, немає на це часу, чи можливості, ви можете змінити тариф телефоном. Зателефонуйте на вищевказані номери гарячої лінії та слідуйте подальшим інструкціям. На сайті або у додатку «Київстар». І ще один доволі простий спосіб, однак він вимагає наявності доступу до Інтернету. Ви можете зайти на сайт компанії, або ж завантажити їх додаток. Пройти авторизацію та уважно ознайомитися з усіма тарифами, які для вас доступні. Оберіть той, який вам найбільше підходить та натисніть кнопку, щоб підключити його.

Також у «Київстар» заявили, що деякі пільгові категорії можуть підключити тарифи за спеціальними цінами. Наприклад, до таких осіб належать пенсіонери. Але уточнювати цю інформацію потрібно безпосередньо у відділенні.