Сколько стоит откупиться от ТЦК: в Раде обнародовали актуальные расценки

Народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцык обнародовала информацию о коррупционных схемах, которые якобы существуют в территориальных центрах комплектования (ТЦК). По ее словам, откупиться от мобилизации можно за разные суммы, в зависимости от этапа мобилизационного процесса.

Коррупционные «тарифы»

500 долларов – «откуп» прямо во время задержания на улице сотрудниками ТЦК.

3000 долларов – чтобы «решить вопрос» непосредственно в территориальном центре комплектования.

7000 долларов – в учебном центре после отправки на подготовку.

Как работает схема?

По словам Юлии Яцык, если военнообязанный попадает в систему «Оберіг», то за 2000 долларов можно оформить временную непригодность на 6 месяцев. Депутат утверждает, что «бусифицируют исключительно несостоятельных, неженатых людей, которые не могут „решать“ вопрос, откупиться, поэтому вынуждены проходить ВВК или сразу ехать в учебный центр. Документы им потом вручат вдогонку».

Юлия Яцык считает, что такая ситуация создает почву для еще большего расцвета коррупции в системе ТЦК, ведь люди готовы любыми способами искать деньги, чтобы избежать службы.

Официальная позиция и реакция общества

Официально Минобороны отрицает наличие подобных схем, однако растущее количество свидетельств о случаях коррупции вызывает все большее беспокойство среди общества.

Информация, обнародованная Юлией Яцык, требует проверки и подтверждения.

Борьба с коррупцией в системе ТЦК является важной задачей для обеспечения справедливой и эффективной мобилизации.

Эта ситуация вызывает много вопросов и требует тщательного расследования. Общество ожидает прозрачности и реакции от органов власти, ответственных за проведение мобилизационных мероприятий.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Это продолжается с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Сейчас военное положение в Украине продлили до 9 мая этого года. И учитывая активизацию переговорных процессов, есть надежда, что больше его продлевать не будут или хотя бы закончится «горячая» фаза войны.