Скільки коштує відкупитися від ТЦК: в Раді оприлюднили актуальні розцінки

Народна депутатка від “Слуги народу” Юлія Яцик оприлюднила інформацію про корупційні схеми, які нібито існують в територіальних центрах комплектування (ТЦК). За її словами, відкупитися від мобілізації можна за різні суми, залежно від етапу мобілізаційного процесу.

Корупційні “тарифи”

500 доларів – “відкуп” прямо під час затримання на вулиці співробітниками ТЦК.

3000 доларів – щоб “вирішити питання” безпосередньо в територіальному центрі комплектування.

7000 доларів – у навчальному центрі після відправки на підготовку.

Як працює схема?

За словами Юлії Яцик, якщо військовозобов’язаний потрапляє до системи “Оберіг”, то за 2000 доларів можна оформити тимчасову непридатність на 6 місяців. Депутатка стверджує, що “бусифікують виключно неспроможних, неодружених людей, які не можуть “вирішувати” питання, відкупитися, тому змушені проходити ВВК або одразу їхати до навчального центру. Документи їм потім вручать навздогін”.

Юлія Яцик вважає, що така ситуація створює ґрунт для ще більшого розквіту корупції в системі ТЦК, адже люди готові будь-якими способами шукати гроші, щоб уникнути служби.

Офіційна позиція та реакція суспільства

Офіційно Міноборони заперечує наявність подібних схем, однак зростаюча кількість свідчень про випадки корупції викликає все більше занепокоєння серед суспільства.

Інформація, оприлюднена Юлією Яцик, потребує перевірки та підтвердження. Боротьба з корупцією в системі ТЦК є важливим завданням для забезпечення справедливої та ефективної мобілізації. Ця ситуація викликає багато питань та потребує ретельного розслідування. Суспільство очікує прозорості та реакції від органів влади, відповідальних за проведення мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Це триває з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Наразі воєнний стан в Україні подовжили до 9 травня цього року. І зважаючи на активізацію переговорних процесів, є надія, що більше його подовжувати не будуть або хоча б скінчиться “гаряча” фаза війни.