В Киевстаре рассказали, как быстро изменить тарифный план, если он вас больше не устраивает

В последнее время абоненты практически всех мобильных операторов жалуются на значительное удорожание услуг. Тарифы дорожают и при этом их наполнение не меняется. Более того, многим абонентам не нужны некоторые опции, которые входят в тариф и они не охотно их оплачивают. В компании Киевстар рассказали, что каждый их абонент может в любой момент подобрать для себя более подходящий тариф по соотношению цены и качества. Сделать это можно несколькими способами.

Как изменить тариф в компании «Киевстар»

Если вы являетесь клиентом этого мобильного оператора и хотите подобрать для себя какой-нибудь более удачный тариф, например, более дешевый, или же с другим наполнением, то можете сделать это следующими способами.

Посетив любое из отделений компании. Практически в каждом городке есть хотя бы одно отделение компании «Киевстар». Вы можете прийти туда со своим смартфоном и консультанты предоставят вам информацию о всех тарифах, которые вам доступны. Также непосредственно в отделении вам подключат новый тариф. Позвонив по телефону 477 или 477*1. Если вам далеко добираться в отделение, нет на это времени или возможности, вы можете изменить тариф по телефону. Вызовите вышеуказанные номера горячей линии и следуйте следующим инструкциям. На сайте или в приложении «Киевстар». И еще один довольно простой способ, однако он требует доступа к Интернету. Вы можете зайти на сайт компании, или скачать их приложение. Пройти авторизацию и внимательно ознакомиться со всеми доступными для вас тарифами. Выберите наиболее подходящий и нажмите кнопку, чтобы подключить его.

Также в «Киевстаре» заявили, что некоторые льготные категории могут подключить тарифы по специальным ценам. К примеру, к таким лицам относятся пенсионеры. Но уточнять эту информацию следует непосредственно в отделении.