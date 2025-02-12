С 2026 года у доллара будет совсем другой дизайн: что делать со старыми купюрами?

12Доллар является самой распространенной валютой в мире. Во многих странах можно рассчитываться именно долларами. Также именно в долларах большинство украинцев сохраняют свои сбережения, ведь считают, что так надежнее. В США время от времени меняют дизайн долларовых купюр. Говорят, это нужно в первую очередь для того, чтобы сделать купюры более качественными, и усилить их системы защиты. Мол, в последнее время в мире развелось очень много мошенников, которые научились делать подделки. Подрабатывают доллары разного номинала, поэтому обновлять будут большинство банкнот.

Новые доллары мир увидит после 2026 года

В США заявили, что обновлять будут купюры номиналом в 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Начнут с 5 и 10 долларов, и первые новые купюры выпустят в 2026 году. Далее в 2028 году будут работать над обновлением всех остальных номиналов. Пока неизвестно, каким будет дизайн обновленных долларов, известно лишь, что новые купюры будут крепче к износу, а также их будет нереально подделать.

Что делать со старыми деньгами?

Абсолютно все доллары, выпущенные с 1914 года, действительны как в Украине, так и в остальных странах мира. Их не нужно обновлять на купюры нового образца. Банки и финансовые учреждения могут не принять у вас деньги только в том случае, если это подделка. Также финансовые учреждения, например обменники не принимают поврежденные купюры. С такими, например, порванными или пострадавшими от огня или воды нужно идти в банк. В банке нужно заказывать услугу инкассо. Поврежденные купюры будут отправлять за границу в выпустивший их банк. Вам как их владельцу заплатят определенный процент от их стоимости. Процент зависит от степени поврежденности купюры.