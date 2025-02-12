Оновлення власних даних на сайті Нафтогазу: кому з українців потрібно це зробити

Компанія Нафтогаз сьогодні є монополістом на ринку. Саме ця газопостачальна компанія обслуговує близько 95% всіх споживачів. У компанії наголосили на важливості вчасної актуалізації даних. Кажуть, без цього можуть тимчасово не надавати споживачам повного обсягу послуг. Також, без актуальних даних інколи неможливо передати показники лічильника та коректно нарахувати плату за спожиті ресурси. Тож, у яких випадках потрібно негайно оновити свої дані? Розповідаємо.

Які дані потребують оновлення та коли?

Кожен споживач повинен вчасно оновлювати дані, якщо у нього змінилася адреса електронної пошти, номер телефону, або ж паспортні дані. Наприклад, особа змінила прізвище, в результаті заміжжя, чи розлучення. Цю інформацію потрібно оновлювати, щоб вона відображалася у вашому персональному кабінеті. Оновити дані можна прямо на сайті «Нафтогазу». У розділі «Питання та відповіді» є покрокова інструкція, як це можна зробити. В деяких випадках система може запросити скани певних документів, наприклад, конкретних сторінок паспорта, або довідку про реєстрацію місця проживання.

Чи дорожчатиме газ?

І до не менш актуального питання про ймовірне подорожчання газу у 2025 році. В Уряді зазначають, що подорожчання не планується. По-перше, наразі діє Мораторій на підвищення тарифів на газ. По-друге, немає жодних передумов змінювати вартість комунальних послуг, як мінімум до кінця опалювального сезону. Та й до кінця 2025 року вартість газу, електроенергії та водопостачання не планують змінювати. Звісно все може змінитися, адже поки триває війна, ситуація в країні не може бути стабільною та передбачуваною. Однак, як зазначають в Уряді, якщо й буде якесь підвищення тарифів, то воно буде дуже поступовим, поетапним й людей завчасно попередять.