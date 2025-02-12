З 2026 року долар матиме зовсім інший дизайн: що робити зі старими купюрами?

Долар є чи не найпоширенішою валютою у світі. У багатьох країнах можна розраховуватися саме доларами. Також саме у доларах більшість українців зберігають свої заощадження, адже вважають, що так надійніше. У США час від часу змінюють дизайн доларових купюр. Кажуть, це потрібно в першу чергу для того, щоб зробити купюри якіснішими, та посилити їхні системи захисту. Мовляв, останнім часом у світі розвелося дуже багато шахраїв, які навчилися робити підробки. Підробляють долари різного номіналу, тому оновлювати будуть більшість банкнот.

Нові долари світ побачить після 2026 року

У США заявили, що оновлювати будуть купюри номіналом у 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Розпочнуть з 5 та 10 доларів й перші нові купюри випустять у 2026 році. Далі у 2028 році будуть працювати над оновленням всіх інших номіналів. Поки що невідомо, яким буде дизайн оновлених доларів, відомо лише, що нові купюри будуть міцнішими до зношування, а також їх буде нереально підробити.

Що робити зі старими грішми?

Абсолютно всі долари, які випущені від 1914 року є дійсними як в Україні, так і в решті країнах світу. Їх не потрібно оновлювати на купюри нового зразка. Банки та фінансові установи можуть не прийняти у вас гроші лише у тому випадку, якщо це підробка. Також фінансові установи, наприклад, обмінники не приймають пошкоджені купюри. З такими, наприклад, порваними або постраждалими від вогню, чи води, потрібно йти в банк. У банку потрібно замовляти послугу інкасо. Пошкоджені купюри будуть відправляти за кордон у банк, який їх випустив. Вам же як їх власнику заплатять певний відсоток від їх вартості. Відсоток залежить від ступеня пошкодженості купюри.