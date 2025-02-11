Видите красную стрелку в «Резерв+»? Срочно обратитесь в ТЦК и СП

Многие военнообязанные, даже при отсутствии проблем с воинским учетом, могут столкнуться с неприятностью в виде красной ленты с надписью о нарушении учета в приложении «Резерв+». Что делать в такой ситуации? Юрист Сергей Богун предоставляет четкие рекомендации.

Что делать с красной лентой в «Резерв+»?

Даже если у вас есть все необходимые документы и действующая отсрочка от мобилизации, «Резерв+» может отобразить ошибочное сообщение о нарушении правил воинского учета. Это может произойти из-за технических ошибок или сбоев в системе.

Единственный выход в этой ситуации – личное обращение в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Как обратиться в ТЦК?

Обратитесь в ТЦК с официальным заявлением, в котором попросите предоставить разъяснения относительно статуса вашего воинского учета и причин появления красной ленты в приложении.

Обращение должно быть официальным, то есть оформленным письменно и зарегистрированным в ТЦК. С собой нужно иметь все документы, подтверждающие вашу отсрочку и отсутствие нарушений воинского учета.

Обращение в ТЦК поможет выяснить причину ошибочного статуса и исправить ситуацию.

Напомним, что в Украине уже почти три года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Причина – полномасштабное вторжение российских оккупантов. И если в первый год войны призыв был не слишком массовым, ведь хватало добровольцев, то сейчас ТЦК прибегают к жестоким задержаниям мужчин.

В то же время президент Украины анонсировал льготные условия для молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Они могут подписать контракт с Вооруженными силами Украины на год. Взамен они получат миллион гривен, ипотеку под 0% и бесплатное обучение в высших учебных заведениях после увольнения из ВСУ. Сейчас военное положение в Украине продлили до 9 мая. И, вероятно, это не последнее его продление.