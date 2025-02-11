Бачите червону стрілку в “Резерв+”? Терміново зверніться до ТЦК та СП

Багато військовозобов’язаних, навіть за відсутності проблем з військовим обліком, можуть зіткнутися з неприємністю у вигляді червоної стрічки з написом про порушення обліку в застосунку “Резерв+”. Що робити в такій ситуації? Юрист Сергій Богун надає чіткі рекомендації.

Що робити з червоною стрічкою в “Резерв+”?

Навіть якщо у вас є всі необхідні документи та чинна відстрочка від мобілізації, “Резерв+” може відобразити помилкове повідомлення про порушення правил військового обліку. Це може статися через технічні помилки або збої в системі.

Єдиний вихід у цій ситуації — особисте звернення до територіального центру комплектування (ТЦК).

Як звернутися до ТЦК?

Зверніться до ТЦК з офіційною заявою, в якій попросіть надати роз’яснення щодо статусу вашого військового обліку та причин появи червоної стрічки в застосунку.

Звернення має бути офіційним, тобто оформленим письмово та зареєстрованим у ТЦК. З собою потрібно мати всі документи, що підтверджують вашу відстрочку та відсутність порушень військового обліку.

Звернення до ТЦК допоможе з’ясувати причину помилкового статусу та виправити ситуацію.

Нагадаємо, що в Україні вже майже три роки діє військовий стан та загальна мобілізація. Причина — повномасштабне вторгнення російських окупантів. І якщо в перший рік війни призов був не надто масовим, адже вистачало добровольців, то зараз ТЦК вдаються до жорстоких затримань чоловіків.

Водночас президент Україні анонсував пільгові умови для молодих чоловіків у віці від 18 до 25 років. Вони можуть підписами контракт зі Збройними силами України на рік. Натомість вони отримають мільйон гривень, іпотеку під 0% та безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах після звільнення з ЗСУ. Наразі військовий стан в Україні подовжили до 9 травня. І, ймовірно, це не останнє його подовження.