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Родственники умерших могут получить денежную компенсацию: детали от ПФУ

Yulia12.02.2025

После смерти пенсионера его родственники могут получить часть пенсионных выплат. Рассмотрим подробнее, на какую именно помощь можно рассчитывать и как ее оформить.

Виды пенсионных выплат после смерти пенсионера

После смерти родных украинцы могут рассчитывать на получение денежной помощи. 

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  • Помощь на погребение. Выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего, а для бывших военных – трехмесячной.
  • Выплата недополученной пенсии. Выплачивается сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, за месяц смерти включительно. Эта выплата осуществляется членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на день его смерти.

Как получить пенсионные выплаты

Для получения любого из видов помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Порядок действий для получения пособия на погребение:

  1. Обратитесь в Пенсионный фонд, где умерший пенсионер состоял на учете.
  2. Напишите заявление установленного образца о выплате пособия на погребение.
  3. Дождитесь решения Пенсионного фонда и получите средства. Обычно выплата осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Порядок действий для получения выплаты недополученной пенсии:

  1. Обратитесь в Пенсионный фонд в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
  2. Подайте заявление о выплате недополученной пенсии.
  3. Если несколько членов семьи имеют право на получение этой выплаты, сумма пенсии делится между ними поровну.

Обратите внимание на несколько моментов. 

  • Помощь на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера было осуществлено за счет государства.
  • Выплата недополученной пенсии осуществляется только членам семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти.
  • Заявление о выплате недополученной пенсии должно быть подано в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Обратитесь в Пенсионный фонд для получения более подробной информации и выяснения всех деталей относительно вашего конкретного случая.

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Yulia12.02.2025
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