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Родственники умерших могут получить денежную компенсацию: детали от ПФУ
После смерти пенсионера его родственники могут получить часть пенсионных выплат. Рассмотрим подробнее, на какую именно помощь можно рассчитывать и как ее оформить.
Виды пенсионных выплат после смерти пенсионера
После смерти родных украинцы могут рассчитывать на получение денежной помощи.
- Помощь на погребение. Выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего, а для бывших военных – трехмесячной.
- Выплата недополученной пенсии. Выплачивается сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, за месяц смерти включительно. Эта выплата осуществляется членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на день его смерти.
Как получить пенсионные выплаты
Для получения любого из видов помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Порядок действий для получения пособия на погребение:
- Обратитесь в Пенсионный фонд, где умерший пенсионер состоял на учете.
- Напишите заявление установленного образца о выплате пособия на погребение.
- Дождитесь решения Пенсионного фонда и получите средства. Обычно выплата осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.
Порядок действий для получения выплаты недополученной пенсии:
- Обратитесь в Пенсионный фонд в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
- Подайте заявление о выплате недополученной пенсии.
- Если несколько членов семьи имеют право на получение этой выплаты, сумма пенсии делится между ними поровну.
Обратите внимание на несколько моментов.
- Помощь на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера было осуществлено за счет государства.
- Выплата недополученной пенсии осуществляется только членам семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти.
- Заявление о выплате недополученной пенсии должно быть подано в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Обратитесь в Пенсионный фонд для получения более подробной информации и выяснения всех деталей относительно вашего конкретного случая.
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