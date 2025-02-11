Родственники умерших могут получить денежную компенсацию: детали от ПФУ

После смерти пенсионера его родственники могут получить часть пенсионных выплат. Рассмотрим подробнее, на какую именно помощь можно рассчитывать и как ее оформить.

Виды пенсионных выплат после смерти пенсионера

После смерти родных украинцы могут рассчитывать на получение денежной помощи.

Помощь на погребение. Выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего, а для бывших военных – трехмесячной.

Выплата недополученной пенсии. Выплачивается сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, за месяц смерти включительно. Эта выплата осуществляется членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на день его смерти.

Как получить пенсионные выплаты

Для получения любого из видов помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Порядок действий для получения пособия на погребение:

Обратитесь в Пенсионный фонд, где умерший пенсионер состоял на учете. Напишите заявление установленного образца о выплате пособия на погребение. Дождитесь решения Пенсионного фонда и получите средства. Обычно выплата осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Порядок действий для получения выплаты недополученной пенсии:

Обратитесь в Пенсионный фонд в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Подайте заявление о выплате недополученной пенсии. Если несколько членов семьи имеют право на получение этой выплаты, сумма пенсии делится между ними поровну.

Обратите внимание на несколько моментов.

Помощь на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера было осуществлено за счет государства.

Выплата недополученной пенсии осуществляется только членам семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти.

Заявление о выплате недополученной пенсии должно быть подано в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Обратитесь в Пенсионный фонд для получения более подробной информации и выяснения всех деталей относительно вашего конкретного случая.