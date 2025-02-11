Родичі померлих можуть отримати грошову компенсацію: деталі  від ПФУ

Після смерті пенсіонера його родичі можуть отримати частину пенсійних виплат. Розглянемо детальніше, на яку саме допомогу можна розраховувати та як її оформити.

Види пенсійних виплат після смерті пенсіонера

Після смерті рідних українці можуть розраховувати на отримання грошової допомоги.

Допомога на поховання. Виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого, а для колишніх військових – тримісячної.

Виплата недоотриманої пенсії. Виплачується сума пенсії, яка належала пенсіонеру та залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, за місяць смерті включно. Ця виплата здійснюється членам його сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті.

Як отримати пенсійні виплати

Для отримання будь-якого з видів допомоги необхідно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Порядок дій для отримання допомоги на поховання:

Зверніться до Пенсійного фонду, де померлий пенсіонер перебував на обліку. Напишіть заяву встановленого зразка про виплату допомоги на поховання. Дочекайтеся рішення Пенсійного фонду та отримайте кошти. Зазвичай виплата здійснюється протягом десяти робочих днів з дня подання заяви.

Порядок дій для отримання виплати недоотриманої пенсії:

Зверніться до Пенсійного фонду протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. Подайте заяву про виплату недоотриманої пенсії. Якщо кілька членів сім’ї мають право на отримання цієї виплати, сума пенсії ділиться між ними порівну.

Зверніть увагу на кілька моментів.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера було здійснено за рахунок держави.

Виплата недоотриманої пенсії здійснюється лише членам сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті.

Заява про виплату недоотриманої пенсії має бути подана протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

Зверніться до Пенсійного фонду для отримання більш детальної інформації та з’ясування всіх деталей щодо вашого конкретного випадку.