Київстар пропонує тариф всього за 100 гривеь на місяць

Маємо гарні новини для всіх, хто шукає вигідні тарифні плани на мобільний зв’язок! Поки інші оператори підняли ціни, “Київстар” запропонував нові тарифи всього за 100 гривень, щоб залучити більше абонентів.

Про це повідомили представники компанії “Київстар”.

Компанія “Київстар” вирішила не відставати від конкурентів і запропонувала власні вигідні тарифи, щоб залучити нових абонентів з “Lifecell” та “Vodafone”.

Абоненти “Lifecell” та “Vodafone” тепер можуть перейти до “Київстар” зі збереженням свого номера і скористатися спеціальними знижками.

Компанія пропонує два нових тарифних плани:

“LOVE UA Магніт Контракт” за 100 гривень на місяць замість 175. До нього входять 1200 хвилин розмов (після вичерпання ліміту – безлімітні дзвінки на “Київстар”), 20 Гб інтернету, 100 SMS та можливість підключити безлімітний інтернет без додаткової плати. Ціна фіксована на рік.

LOVE UA Магніт” за 125 гривень на 4 тижні. Цей тариф передбачає безлімітні дзвінки всередині мережі “Київстар”, 20 Гб інтернету та можливість обрати додаткові послуги, наприклад, безлімітний інтернет. Вартість тарифу фіксована на 13 оплат.

Завдяки таким вигідним пропозиціям “Київстар” не лише приваблює нових абонентів, а й утримує старих, пропонуючи їм гнучкі та економічно вигідні умови користування мобільним зв’язком.

Нагадаємо, що мобільний зв’язок в Україні стрімко подорожчав. після останнього перегляду ціни зросли майже до 300 гривень за більшість тарифних планів. Підвищення цін пояснюють необхідністю інвестувати в альтернативні джерела живлення для базових станцій. Все це спричинено масштабними ракетними та дроновими ударами російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України. І навряд чи це останнє здорожчання. Ціни продовжать зрости і в найближчому. До речі, до війни мобільний інтернет в Україні вважався чи не найдешевшим в світі.