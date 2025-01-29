Киевстар предлагает тариф за 100 гривен в месяц

Есть хорошие новости для всех, кто ищет выгодные тарифные планы на мобильную связь! Пока другие операторы подняли цены, «Киевстар» предложил новые тарифы всего за 100 гривен, чтобы привлечь больше абонентов.

Об этом сообщили представители компании «Киевстар».

Компания «Киевстар» решила не отставать от конкурентов и предложила собственные выгодные тарифы, чтобы привлечь новых абонентов из «Lifecell» и «Vodafone».

Абоненты «Lifecell» и «Vodafone» теперь могут перейти в «Киевстар» с сохранением своего номера и воспользоваться специальными скидками.

Компания предлагает два новых тарифных плана:

«LOVE UA Магнит Контракт» за 100 гривен в месяц вместо 175. В него входят 1200 минут разговоров (после исчерпания лимита – безлимитные звонки на «Киевстар»), 20 Гб интернета, 100 SMS и возможность подключить безлимитный интернет без дополнительной платы. Цена фиксированная на год.

LOVE UA Магнит» за 125 гривен на 4 недели. Этот тариф предусматривает безлимитные звонки внутри сети «Киевстар», 20 Гб интернета и возможность выбрать дополнительные услуги, например, безлимитный интернет. Стоимость тарифа фиксированная на 13 оплат.

Благодаря таким выгодным предложениям «Киевстар» не только привлекает новых абонентов, но и удерживает старых, предлагая им гибкие и экономически выгодные условия пользования мобильной связью.

Напомним, что мобильная связь в Украине стремительно подорожала. после последнего пересмотра цены выросли почти до 300 гривен за большинство тарифных планов. Повышение цен объясняют необходимостью инвестировать в альтернативные источники питания для базовых станций. Все это вызвано масштабными ракетными и дроновыми ударами российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины. И вряд ли это последнее подорожание. Цены продолжат расти и в ближайшем будущем. Кстати, до войны мобильный интернет в Украине считался едва ли не самым дешевым в мире.