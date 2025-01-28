15 000 гривен за вождение без очков: украинцам сообщили о новых правилах на дороге

Нарушение требования о ношении очков или контактных линз за рулем может привести не только к штрафу, но и к временной или постоянной потере права управлять транспортным средством.

С начала 2024 года в Польше усилен контроль за соблюдением водителями требований по ношению очков или контактных линз. Если в удостоверении водителя указано, что он должен пользоваться коррекционными средствами, а водитель их не имеет во время управления автомобилем, ему грозит значительный штраф в размере до 1500 злотых. Кроме того, возможно лишение водительских прав.

Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дороге, водителям с нарушениями зрения рекомендуется регулярно проверять зрение, иметь при себе очки или контактные линзы и всегда пользоваться ими во время управления автомобилем, если это предусмотрено документами.

Использование коррекционных средств не только позволяет водителям лучше видеть дорогу, но и помогает быстрее реагировать на непредвиденные ситуации, что значительно повышает безопасность как самого водителя, так и других участников дорожного движения.

Обратите внимание, что в Украине пока такое правило не действует. Однако его стоит перенять для собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Учитывая, что в ближайшей перспективе Украина желает стать частью европейского союза, подобные правила могут ввести в Украине.

Напомним, что во многих странах мира также штрафуют за куртку в авто. Во время движения водитель может захотели снять куртку, это отвлечет его от дороги и создаст угрожающую ситуацию. Планируя путешествие за границу, учитывайте внимание на различные нововведения.

Стоит отметить, что и в Украине происходят изменения в правилах дорожного движения. Некоторые нововведения уже вступили в силу, а другие вступят в силу в течение ближайших месяцев. Чтобы избежать штрафов, водителям рекомендуется ознакомиться с новыми правилами и соблюдать их.