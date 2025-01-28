15 000 гривень за кермування без окулярів: українців повідомили про нові правила на дорозі

Порушення вимоги щодо носіння окулярів або контактних лінз за кермом може призвести не лише до штрафу, а й до тимчасової або постійної втрати права керувати транспортним засобом.

З початку 2024 року в Польщі посилено контроль за дотриманням водіями вимог щодо носіння окулярів або контактних лінз. Якщо в посвідченні водія зазначено, що він повинен користуватися корекційними засобами, а водій їх не має під час керування автомобілем, йому загрожує значний штраф у розмірі до 1500 злотих. Крім того, можливе позбавлення водійських прав.

Щоб уникнути штрафів та забезпечити безпеку на дорозі, водіям з порушеннями зору рекомендується регулярно перевіряти зір, мати при собі окуляри або контактні лінзи та завжди користуватися ними під час керування автомобілем, якщо це передбачено документами.

Використання корекційних засобів не лише дозволяє водіям краще бачити дорогу, а й допомагає швидше реагувати на непередбачені ситуації, що значно підвищує безпеку як самого водія, так і інших учасників дорожнього руху.

Зверніть увагу, що в Україні поки таке правило не діє. Однак його варто перейняти задля власної безпеки та безпеки інших учасників дорожнього руху. Зважаючи, що в найближчій перспективі Україна бажає стати частиною європейського союзу, подібні правила можуть запровадити в Україні.

Нагадаємо, що в багатьох країнах світу також штрафують за куртку в авто. Під час руху водій може захотіли зняти куртку, це відволіче його від дороги та створить загрозливу ситуацію. Плануючи подорож за кордон, зважайте увагу на різноманітні нововведення.

Варто зазначити, що й в Україні відбуваються зміни в правилах дорожнього руху. Деякі нововведення вже набрали чинності, а інші вступлять в силу протягом найближчих місяців. Щоб уникнути штрафів, водіям рекомендується ознайомитися з новими правилами та дотримуватися їх.