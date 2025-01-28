Важная информация для всех украинцев: субсидию теперь будут предоставлять только при одном условии

Внутренне перемещенные лица в Украине теперь могут рассчитывать на государственную помощь в оплате аренды жилья. Однако, чтобы получить субсидию, необходимо иметь официальный договор аренды и доказать, что расходы на жилье составляют более трети общего семейного дохода. Государство будет учитывать в расчетах суммы субсидии и налоги, которые должен уплатить арендатор.

Во время онлайн-презентации Министерства социальной политики его руководитель Оксана Жолнович сообщила о новой программе поддержки для внутренне перемещенных лиц. По ее словам, получить субсидию на аренду жилья могут только те, кто имеет официально оформленные договоры аренды.

Министр социальной политики отметила, что для получения субсидии не имеет значения, кто является владельцем жилья, которое сдается в аренду – физическое лицо или юридическое. Главное, чтобы договор аренды был оформлен официально и отвечал всем требованиям законодательства. Это необходимо для защиты прав как арендатора, так и арендодателя.

Официальный договор аренды защищает права обеих сторон сделки. Арендатор получает гарантию, что его не выселят до окончания срока аренды, а арендодатель может быть уверен, что жилье вернется к нему в надлежащем состоянии. Кроме того, арендатор освобождается от дополнительных расходов на уплату налогов.

По словам министра, государство стремится эффективно использовать средства, особенно в условиях войны. Поэтому помощь будет предоставляться только тем, кто оформляет все документы официально. Это позволит избежать злоупотреблений и обеспечить прозрачность использования бюджетных средств.

Министр отметила, что на рынке недвижимости существует практика уклонения от уплаты налогов. Новая программа субсидий направлена на борьбу с этой практикой. Учитывая сумму налогов, которые должен уплатить арендатор, государство компенсирует часть этих расходов за счет субсидии. Таким образом, государство стимулирует людей оформлять договоры аренды официально.

Официальное оформление договоров аренды не только помогает внутренне перемещенным лицам, но и способствует наполнению местных бюджетов. Это, в свою очередь, будет стимулировать общины.

Министр подчеркнула, что средства, полученные от уплаты налогов арендаторами, останутся в местных бюджетах. Это позволит общинам развивать свою инфраструктуру и социальные сервисы, что, в свою очередь, создаст более комфортные условия для жизни как для местных жителей, так и для внутренне перемещенных лиц.