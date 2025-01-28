Важлива інформація для всіх українців: субсидію тепер надаватимуть лише при одній умові

Внутрішньо переміщені особи в Україні тепер можуть розраховувати на державну допомогу в оплаті оренди житла. Однак, щоб отримати субсидію, необхідно мати офіційний договір оренди та довести, що витрати на житло становлять більше третини загального сімейного доходу. Держава враховуватиме у розрахунках суми субсидії й податки, які має сплатити орендар.

Під час онлайн-презентації Міністерства соціальної політики його очільниця Оксана Жолнович повідомила про нову програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб. За її словами, отримати субсидію на оренду житла можуть лише ті, хто має офіційно оформлені договори оренди.

Міністр соціальної політики зазначила, що для отримання субсидії не має значення, хто є власником житла, яке здається в оренду – фізична особа чи юридична. Головне, щоб договір оренди був оформлений офіційно і відповідав усім вимогам законодавства. Це необхідно для захисту прав як орендаря, так і орендодавця.

Офіційний договір оренди захищає права обох сторін угоди. Орендар отримує гарантію, що його не виселять до закінчення терміну оренди, а орендодавець може бути впевнений, що житло повернеться до нього у належному стані. Крім того, орендар звільняється від додаткових витрат на сплату податків.

За словами міністра, держава прагне ефективно використовувати кошти, особливо в умовах війни. Тому допомога надаватиметься лише тим, хто оформляє всі документи офіційно. Це дозволить уникнути зловживань і забезпечити прозорість використання бюджетних коштів.

Міністр зазначила, що на ринку нерухомості існує практика ухилення від сплати податків. Нова програма субсидій спрямована на боротьбу з цією практикою. Враховуючи суму податків, які має сплатити орендар, держава компенсує частину цих витрат за рахунок субсидії. Таким чином, держава стимулює людей оформлювати договори оренди офіційно.

Офіційне оформлення договорів оренди не тільки допомагає внутрішньо переміщеним особам, але й сприяє наповненню місцевих бюджетів. Це, в свою чергу, стимулюватиме громад.

Міністр підкреслила, що кошти, отримані від сплати податків орендарями, залишаться в місцевих бюджетах. Це дозволить громадам розвивати свою інфраструктуру та соціальні сервіси, що, в свою чергу, створить більш комфортні умови для життя як для місцевих жителів, так і для внутрішньо переміщених осіб.