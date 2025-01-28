Зима еще напомнит о себе: обнародовали прогноз погоды на февраль 

Эта зима, 2024-2025 годов, побила все температурные рекорды. Особенно выделяется январь, который, вероятно, войдет в историю как один из самых теплых за все время наблюдений. Тем не менее, не стоит расслабляться, ведь февраль 2025 года может нас удивить. Синоптики предупреждают о возможном возвращении морозов.

По прогнозам метеорологов, средняя температура февраля составит около 0 градусов по Цельсию. Учитывая то, что декабрь и январь были значительно теплее предыдущего года, февраль может быть холоднее на целых 4 градуса. Такое колебание температур может привести к образованию гололеда и других погодных явлений, которые усложнят жизнь людей.

По прогнозам синоптиков, в феврале средняя температура будет положительной и будет колебаться в пределах +1-2 градусов и выше. Однако, на северо-востоке страны возможны небольшие заморозки. Осадки будут, но их количество не будет значительным. Скорее всего, это будут периодические небольшие дожди с переходом в мокрый снег.

В отличие от официальных прогнозов, народный синоптик Станислав Щедрин считает, что февраль будет теплым и даже может напомнить январь, то есть будет похожим на раннюю весну. Он связывает свой прогноз с определенными народными приметами и многолетними наблюдениями.

Как сообщало издание «Апостроф», синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сделала прогноз на конец зимы и подробно рассказала об ожидаемой погоде в феврале. По ее словам, такая нестабильная погода связана с влиянием атлантических циклонов и арктического воздуха.

Что же ожидать от февраля? Синоптики отмечают, что погода в этом месяце будет переменчивой и непредсказуемой. Поэтому стоит быть готовыми к различным сюрпризам: от оттепели до сильных морозов. Рекомендуется следить за обновлениями прогнозов погоды и иметь соответствующую одежду, чтобы обезопасить себя от резких изменений температур.