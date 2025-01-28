Зима ще нагадає про себе: оприлюднили прогноз погоди на лютий 

Ця зима, 2024-2025 років, побила всі температурні рекорди. Особливо виділяється січень, який, ймовірно, увійде в історію як один з найтепліших за весь час спостережень. Проте, не варто розслаблятися, адже лютий 2025 року може нас здивувати. Синоптики попереджають про можливе повернення морозів.

За прогнозами метеорологів, середня температура лютого становитиме близько 0 градусів за Цельсієм. Враховуючи те, що грудень і січень були значно теплішими за попередній рік, лютий може бути холоднішим на цілих 4 градуси. Таке коливання температур може призвести до утворення ожеледиці та інших погодних явищ, які ускладнять життя людей.

За прогнозами синоптиків, у лютому середня температура буде позитивною і коливатиметься в межах +1-2 градусів та вище. Проте, на північному сході країни можливі невеликі заморозки. Опади будуть, але їхня кількість не буде значною. Найімовірніше, це будуть періодичні невеликі дощі з переходом у мокрий сніг.

На відміну від офіційних прогнозів, народний синоптик Станіслав Щедрин вважає, що лютий буде теплим і навіть може нагадати січень, тобто буде схожим на ранню весну. Він пов’язує свій прогноз з певними народними прикметами та багаторічними спостереженнями.

Як повідомляло видання “Апостроф”, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зробила прогноз на кінець зими і детально розповіла про очікувану погоду у лютому. За її словами, така нестабільна погода пов’язана з впливом атлантичних циклонів та арктичного повітря.

Що ж очікувати від лютого? Синоптики зазначають, що погода цього місяця буде мінливою і непередбачуваною. Тому варто бути готовими до різних сюрпризів: від відлиги до сильних морозів. Рекомендується слідкувати за оновленнями прогнозів погоди та мати відповідний одяг, щоб убезпечити себе від різких змін температур.