Украинцы активно покупают подержанные авто: сколько просят за популярные модели

По результатам 2024 года Львовщина стала лидером по количеству ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей. Жители области приобрели 26 930 авто, среди которых наибольшим спросом пользовалась модель Volkswagen Golf. Этот немецкий хэтчбек можно найти на украинском рынке по цене от 900 до 17 500 долларов, что объясняет его популярность среди широкого круга потребителей.

В пятерку регионов с наибольшим объемом импорта подержанных авто также вошли:

Киев (19 374 авто);

Киевская область (14 756 авто);

Винницкая область (13 416 авто);

Днепропетровская область (12 888 авто).

Интересно, что в трех из пяти лидеров рейтинга – Львовской, Киевской и Винницкой областях – самой популярной моделью стала Volkswagen Golf. Однако, в Киеве также высоким спросом пользуется электромобиль TESLA Model Y, что свидетельствует о росте интереса украинцев к экологически чистым транспортным средствам. А в Днепропетровской области лидером продаж стал французский хэтчбек RENAULT Megane.

Ценовой диапазон популярных подержанных автомобилей в Украине

Ориентировочные цены на популярные модели подержанных автомобилей в Украине могут значительно отличаться в зависимости от года выпуска, пробега, комплектации и общего состояния. Вот примерный диапазон цен на некоторые из них:

Volkswagen Golf: От 900 долларов США (авто 1984 года выпуска) До 17 500 долларов США (авто 2018 года выпуска после ДТП, но в максимальной комплектации)

TESLA Model Y: От 14 900 долларов США До 58 000 долларов США

Renault Megane: От 799 долларов США До 18 900 долларов США



Как видим, стоимость подержанного автомобиля в Украине может существенно отличаться даже для одной модели. Перед покупкой рекомендуется тщательно проверить техническое состояние автомобиля, его историю и сравнить цены на аналогичные предложения на рынке.