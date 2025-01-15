Частину українців змусять сплатити 25 000 гривень податку на майно: названо кого це стосується

Українських автовласників очікують нові податкові зобов’язання у 2025 році. Власники преміальних автомобілів, вік яких не перевищує п’яти років, та вартість яких стартує від 3 мільйонів гривень, зобов’язані будуть сплачувати додатковий податок.

Конкретний перелік моделей, що підлягають оподаткуванню, буде оприлюднений Міністерством енергетики до початку наступного року. Це означає, що власникам таких автомобілів необхідно буде уважно стежити за оновленнями, щоб з’ясувати, чи їхній транспортний засіб потрапив під дію нового податку.

За визначення та оприлюднення переліку моделей, які підлягають податку, відповідає Міністерство економіки. Саме це відомство щорічно оновлює перелік, враховуючи зміни на автомобільному ринку. Тому, щоб бути в курсі останніх змін, рекомендується регулярно перевіряти офіційний веб-сайт міністерства.

Розмір податку встановлено на рівні 25 000 гривень на рік. Однак, якщо ваш автомобіль досяг п’ятирічного віку протягом року, то сума податку буде розрахована пропорційно кількості місяців, протягом яких він підлягав оподаткуванню. Наприклад, якщо ваш автомобіль «подорослішав» у травні, то податок за цей рік потрібно сплатити лише за 5 місяців.

Що станеться, якщо ігнорувати обов’язок сплати податку на автомобіль?

Наслідки можуть бути досить неприємними. Якщо протягом 60 днів після встановленого терміну ви не сплатите податок, то доведеться заплатити пеню. Розмір пені залежить від того, наскільки запізнилися зі сплатою: якщо сплатити протягом перших 90 днів після закінчення строку сплати, то доведеться доплатити 10% від суми податку. Якщо ж ви проігноруєте податкове зобов’язання довше ніж 90 днів, то пеня зросте до 20%. Крім того, податкова служба має право накласти арешт на ваше майно, зокрема на автомобіль, який є об’єктом оподаткування.

Якщо авто нема в мінстерському списку

У роз’ясненні податкової служби (№688 / ІПК / 12-32-12-03-05) чітко вказано, що відсутність моделі автомобіля у затвердженому переліку є підставою для звільнення від сплати транспортного податку. Це означає, що навіть якщо ваш автомобіль має високу вартість, але його немає у списку, ви не зобов’язані сплачувати податок.