Українці активно купують вживані авто: скільки просять за популярні моделі

За результатами 2024 року Львівщина стала лідером за кількістю ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів. Мешканці області придбали 26 930 авто, серед яких найбільшим попитом користувалася модель Volkswagen Golf. Цей німецький хетчбек можна знайти на українському ринку за ціною від 900 до 17 500 доларів, що пояснює його популярність серед широкого кола споживачів.

До п’ятірки регіонів з найбільшим обсягом імпорту вживаних авто також увійшли:

Київ (19 374 авто);

Київська область (14 756 авто);

Вінницька область (13 416 авто);

Дніпропетровська область (12 888 авто).

Цікаво, що у трьох з п’яти лідерів рейтингу – Львівській, Київській та Вінницькій областях — найпопулярнішою моделлю стала Volkswagen Golf. Однак, у Києві також високим попитом користується електромобіль TESLA Model Y, що свідчить про зростання інтересу українців до екологічно чистих транспортних засобів. А в Дніпропетровській області лідером продажів став французький хетчбек RENAULT Megane.

Ціновий діапазон популярних вживаних автомобілів в Україні

Орієнтовні ціни на популярні моделі вживаних автомобілів в Україні можуть значно відрізнятися залежно від року випуску, пробігу, комплектації та загального стану. Ось приблизний діапазон цін на деякі з них:

Volkswagen Golf: Від 900 доларів США (авто 1984 року випуску) До 17 500 доларів США (авто 2018 року випуску після ДТП, але в максимальній комплектації)

TESLA Model Y: Від 14 900 доларів США До 58 000 доларів США

Renault Megane: Від 799 доларів США До 18 900 доларів США



Як бачимо, вартість вживаного автомобіля в Україні може суттєво відрізнятися навіть для однієї моделі. Перед покупкою рекомендується ретельно перевірити технічний стан автомобіля, його історію та порівняти ціни на аналогічні пропозиції на ринку.