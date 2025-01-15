Як швидко висушити білизну взимку: допоможе всього одна кнопка

Сушка білизни взимку – завдання не з легких. Особливо це стосується одягу з цупких тканин, а також постільної білизни й рушників. На щастя є один простий лайфхак, який допоможе вирішити цю проблему.

Що буде, якщо недосушити білизну?

Речі, які після прання довго не висихають, починають неприємно пахнути. Але не до кінця висушена білизна може створити й низку інших проблем, зокрема:

появу плісняви на білизні;

появу грибка у приміщенні, де розвішані вологі речі.

Щоб уникнути всіх цих неприємних наслідків, потрібно натиснути лише одну кнопку на пральній машинці.

Лайфхак для зимової сушки

Про цей простий лайфхак, який допоможе значно швидше та ефективніше висушити випрану білизну, у твоєму Тік-ток розповіла експертка Лінсі Кромбі. Усе, що потрібно зробити – після завершення циклу прання натиснути на пральні машинці кнопку «Віджим». Таким чином запуститься повторний цикл віджиму, що триває до 10 хвилин.

Коли центрифуга вимкнеться, білизна стане ще менш вологою і значно швидше висохне, навіть якщо немає можливості вивісити її на вулицю. Цей лайфхак дозволяє легко висушити навіть найцупкіші речі, такі як постільна білизна, рушники чи джинсовий одяг.

Інші лайфхаки для сушки речей взимку

Ще однією корисною фішкою для сушки білизни є вивішування її на батареї. Проте потрібно слідкувати, щоб батареї при цьому не були надто гарячими, а також утриматися від сушки таким способом одягу з делікатних тканин – шовку, атласу чи мережива.

Доречі просушування речей на батареї допомагає також зволожити повітря у приміщенні. Адже взимку через постійну роботу опалення повітря у кімнатах може бути пересушеним. А це часто викликає подразнення дихальних шляхів, особливо у алергіків та людей, що хворіють на астму.